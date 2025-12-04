Potpisuju se ugovori o nabavi 18 Caesara i 44 Leoparda

Odlaskom u Vatikan u službeni posjet čiji će vrhunac sutra biti razgovor s papom Lavom XIV. otpočinje niz važnih vanjskopolitičkih aktivnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Uz Vatikan, s političkim i gospodarskim izaslanstvom boravit će u Njemačkoj i Francuskoj, gdje će se susresti s tamošnjim liderima, ali će se tom prigodom i potpisati ugovori o nabavi 18 francuskih samohodnih haubica Caesar i 44 njemačkih tenkova Leopard, rekli su izvori iz Vlade.

Plenković će se sutra, prvog dana posjeta Vatikanu, sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom, potom održati predavanje na papinskom sveučilištu Gregoriani. U petak prijepodne Plenkovića će primiti papa Lav XIV. Premijer će papi pokloniti monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka. Premijer u Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece.

U Francuskoj će u ponedjeljak ministar obrane Ivan Anušić potpisati ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2. Također, u Parizu će se potpisati i Akcijski plan za strateško partnerstvo. Posjet premijera Francuskoj počet će u ponedjeljak u Domu invalida u Parizu, gdje se nalazi i spomen-ploča hrvatskim pukovnijama u vojsci Napoleona Bonapartea. Nakon polaganja vijenca kod spomen-ploče, Plenković će održati predavanje na Francuskom institutu za međunarodne odnose (IFRI) prije nego što se uputi prema Elizejskoj palači na tête-à-tête sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. U Njemačkoj se pak potpisuje ugovor o nabavi 44 tenka Leopard 2A8. Sredstva za tenkove i haubice osigurat će se preko EU financijskog instrumenta SAFE. Njemački kancelar Friedrich Merz primit će Plenkovića u srijedu, a premijer će dan ranije održati predavanje u zakladi Konrad Adenauer.

Teme turneje po europskim prijestolnicama bit će Ukrajina i mirovni pregovori, a izvori iz Banskih dvora ističu da Hrvatska ima što reći na tu temu s obzirom na vlastito iskustvo iz rata. Od važnijih pitanja za Hrvatsku na sastancima u Parizu i Berlinu bit će zapadni Balkan, a pogotovo situacija u BiH, što će inicirati Hrvatska. Razgovarat će se i o širim transatlantskim odnosima, višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034., sigurnosti i obrani, kao i energetici. I u Parizu i u Berlinu održat će se gospodarski forumi, a hrvatska delegacija brojit će četrdesetak tvrtki, među kojima su Končar, Đuro Đaković, DOK-ING, Infobip, HEP, Podravka. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović sudjelovat će na oba foruma.