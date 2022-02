Kijev pod napadom, gradom odjekuju eksplozije. Ministar: Zadnji put nam je ovako bilo 1941.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu s kopna, iz zraka i s mora, što je najveći napad na drugu državu u Europi nakon Drugog svjetskog rata i potvrda najvećih strahova Zapada. Ruski projektili zasuli su ukrajinske gradove.

Ukrajina tvrdi da kolone vojnika prelaze granicu u istočnim regijama Černihivu, Harkovu i Luhansku i da su se iskrcali na obalama gradova Odese i Mariupola na jugu. Stanovnici drugog po veličini ukrajinskog grada Harkova, najbližeg velikog grada ukrajinskoj granici, kažu da im se od eksplozija tresu prozori u stanovima. Grad je zahvalila panika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da Vladimir Putin želi uništiti njegovu zemlju.

Što se dogodilo prvog dana invazije?

U glavnom gradu Kijevu je na snazi policijski sat nakon prvog punog dana ruske invazije na Ukrajinu.

nakon prvog punog dana ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage brzo su se kretale preko ukrajinskog teritorija na nekoliko različitih frontova u četvrtak, uz pucnjavu, eksplozije i borbe iz zraka diljem zemlje

su se kretale preko ukrajinskog teritorija na nekoliko različitih frontova u četvrtak, uz pucnjavu, eksplozije i borbe iz zraka diljem zemlje Borbe su izbile na ključnim mjestima, uključujući aerodrom u blizini glavnog grada koji su zauzele ruske trupe i za koji su ukrajinske snage tvrdile da su ga ponovno zauzele

u blizini glavnog grada koji su zauzele ruske trupe i za koji su ukrajinske snage tvrdile da su ga ponovno zauzele Ruske su snage, međutim, preuzele kontrolu nad Černobilom , mjestom nuklearne katastrofe 1986. i mjestom koje je radioaktivno do danas - što je izazvalo značajnu zabrinutost međunarodnih nuklearnih nadzornika

, mjestom nuklearne katastrofe 1986. i mjestom koje je radioaktivno do danas - što je izazvalo značajnu zabrinutost međunarodnih nuklearnih nadzornika Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obećao je da će nastaviti borbu, rekavši da se postavlja "nova željezna zavjesa" - a njegov je posao osigurati da njegova zemlja ostane na zapadnoj strani

- a njegov je posao osigurati da njegova zemlja ostane na zapadnoj strani Također je rekao da je 137 ukrajinskih državljana - i vojnika i civila - ubijeno u prvom danu borbe

u prvom danu borbe Naređena je opća mobilizacija , što znači da su svi Ukrajinci koji mogu nositi oružje pozvani da brane svoju domovinu

, što znači da su svi Ukrajinci koji mogu nositi oružje pozvani da brane svoju domovinu Zapadne zemlje pojačale su financijske sankcije ruskim bankama i visokim dužnosnicima, a SAD je prekinuo izvoz visoke tehnologije u Rusiju - ali zemlje NATO-a neće slati vojsku u Ukrajinu

ruskim bankama i visokim dužnosnicima, a SAD je prekinuo izvoz visoke tehnologije u Rusiju - ali zemlje NATO-a neće slati vojsku u Ukrajinu U međuvremenu, antiratni prosvjedi i demonstracije podrške Ukrajini održani su u gradovima diljem Europe - a također i u Rusiji, unatoč gušenju koje je rezultiralo s više od 700 uhićenja

i demonstracije podrške Ukrajini održani su u gradovima diljem Europe - a također i u Rusiji, unatoč gušenju koje je rezultiralo s više od 700 uhićenja Usred svih borbi, Ujedinjeni narodi procjenjuju da je više od 100.000 ljudi već napustilo svoje domove, a graničari u susjednim zemljama poput Poljske, Mađarske i Moldavije vidjeli su kako dolaze obitelji izbjeglica

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

5:41 - Eksplozije ne prestaju

Reporteri iz Kijeva javljaju kako su se u posljednjih nekoliko minuta čule još najmanje tri eksplozije

5:37 - "Kijev je ovo posljednji put doživio kad je napala nacistička Njemačka"

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

"Stravični ruski raketni udari na Kijev. Posljednji put ovako nešto je naš glavni grad doživio 1941. godine kada ga je napala nacistička Njemačka. Ukrajina je pobijedila to zlo i pobijedit će ovo. Zaustavite Putina. Izolirajte Rusiju. Oštre sve veze. Izbaci Rusiju sa svih strana" napisao je ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba na Twitteru.

5:30 - Kijevom i dalje odjekuje glasna pucnjava, vide se i požari

5:15 - Oglasio se gradonačelnik Kijeva

⚡️ За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

Швидкі везуть людей у лікарні.

На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

" Prema preliminarnim podacima, tri osobe su ozlijeđene, od kojih je jedna u kritičnom stanju, uslijed udara šrapnela rakete u stambenu zgradu u ulici Košice 7-A. Kola hitne pomoći odvoze ljude u bolnicu. Sve hitne službe rade na licu mjesta. Kuća gori, prijeti joj uništenje." objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

4:57 - Gori stambena zgrada u Kijevu

⚡️ Two residential buildings in Kyiv are on fire from intercepted unidentified enemy aircraft.



According to the State Emergency Service of Ukraine, there is a risk of demolition. Buildings that were hit by the debris are on 7A Koshytsia Street.



Photo: Pravda Gerashchenko pic.twitter.com/ZBZbgL8sAY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 25, 2022

Stižu izvješća da su dvije stambene zgrade u plamenu na jugoistoku Kijeva nakon što su ih udarile krhotine iz zrakoplova koji je oboren na nebu iznad.

Oh my. Ukraine State Emergency Services video shows serious damage to this residential home in southeast Kyiv. Its report and Interior Ministry just now said building was hit around 4:20am. They warn it could collapse. pic.twitter.com/pnmajbgbbh — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Fotografije koje je objavio ukrajinski državni odjel za hitne slučajeve pokazuju kako gori višekatnica

4:45 - Zrakoplov oboren na stambeni blok u Kijevu

Čuli smo izvješća o eksplozijama u glavnom gradu Ukrajine Kijevu u petak ujutro, javlja BBC.

Dolazi još nepotvrđenih izvješća da je gradska protuzračna obrana zaustavila zračni napad presretanjem niza projektila i obaranjem neprijateljskog zrakoplova. Dužnosnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova rekao je da se zrakoplov srušio u kijevskoj četvrti Darnytskyi.

Lokalni izvještaji kažu da u Kijevu gori stambena zgrada na devet katova. Citiraju gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička koji je rekao da su najmanje tri osobe ozlijeđene.

4:42 - Ubijeni graničari

Ukrajinska granična postaja u regiji Zaporožje pogođena je raketnim udarom, priopćila je ukrajinska granična služba. Izvještava se da se napad dogodio u 4.25 ujutro po lokalnom vremenu na graničnoj jedinici Primorsky Pasad. Prema informacijama ukrajinskih oružanih snaga, u napadu su ubijeni i ranjeni graničari.

4:40 - Ukrajinska vojska objavila snimku eksplozije

🇷🇺 військові злочинці обстріляли мирні райони Києва.🇺🇦 ППО не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці.Зберігайте спокій,допомагайте один одному,отримуйте інформацію лише з офіційних джерел.https://t.co/isMCmS7367 pic.twitter.com/yY6b5ExbAa — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

4:35 - Zelenski ne može dobiti Putina, Macron posredovao i zamolio za prekid vatre

Francuski predsjednik Emmanuel Macron upravo je kazao kako je nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kaže da ga je ukrajinski čelnik zamolio da kontaktira Putina jer pozivi Zelenskog nisu prolazili.

Macron kaže da je telefonirao Putinu da ga zamoli da prekine vojne operacije i da je poziv bio "iskren, izravan, brz".

"Također ga je trebalo zamoliti da razgovara s predsjednikom Zelenskim, koji je to zatražio, jer nije mogao doći do njega", rekao je Macron novinarima nakon summita EU-a u Bruxellesu.

4:30 - Rusi su 32 kilometra od Kijeva, tvrdi Bidenova administracija

Ruske mehanizirane snage koje su ušle u Ukrajinu preko Bjelorusije bile su oko 20 milja (32 kilometra) od Kijeva, rekli su najviši dužnosnici Bidenove administracije zastupnicima Predstavničkog doma na brifingu, prema dva izvora o pozivu, koji se dogodio oko 18:30 sati. ET., prenosi CNN.

Dužnosnici su opisali da je još jedan ruski element koji je ušao u Ukrajinu iz Rusije malo dalje, ali da su obojica krenuli prema Kijevu s ciljem opkoljavanja grada i potencijalnog rušenja ukrajinske vlade, navodi se u pozivu.

4:24 - Kijev je pogođen krstarećim ili balističkim projektilima, kaže savjetnik ukrajinske vlade

💪"За оперативною інформацією, ворожий літальний Апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а", - Антон Геращенко pic.twitter.com/nz91fi1Tsu — Телеканал НТА (@TelekanalNTA) February 25, 2022

Glavni grad Ukrajine bio je gađan raketnom paljbom u petak rano po lokalnom vremenu, rekao je savjetnik vlade te zemlje.

"Udari na Kijev krstarećim ili balističkim projektilima su nastavljeni", rekao je novinarima putem SMS poruke Anton Geraščenko, savjetnik šefa ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Novinari na terenu izvijestili su da su čuli dvije velike eksplozije u središtu Kijeva i treću jaku eksploziju u daljini.

4:00 - Vojska objavila upozorenje

Ukrajinska vojska na Twitteru je upozorila kako dodatno naoružanje dolazi u glavni grad Ukrajine.

❗️УВАГА

Завозять в Київ додаткову зброю.

Зранку 25 лютого

Місця отримання зброї в Києві для тих,хто долучається до тероборони.

Шевченковський б-н,вул.Пугачова,10.

Голосіївський б-н.,вул.Глушкова,9.

Оболонскій б-н.,вул.Полярна 20,(завод генераторів)https://t.co/cGa1WoPoz1 pic.twitter.com/5FIHaY4d17 — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

3:55 - Počinje napad na Kijev?

Kyiv now… A drone or plane hit? A missile intercepted? #StandWithUkraine pic.twitter.com/CHmLBpwlfd — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 25, 2022

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, rekao je da se napad na Kijev događa u ovim trenutcima. Informaciju potvrđuju i novinari koji izjveštavaju s terena.

“Napadi na Kijev krstarećim ili balističkim projektilima upravo su se nastavili. Upravo sam čuo dvije snažne eksplozije”, objavio je Geraščenko na svom službenom Telegram računu.

3:43 - KIJEVOM ODJEKUJU GLASNE EKSLOPZIJE

Novinare i stanovnike Kijeva u ovim trenutcima uznemirile su glasne detonacije!