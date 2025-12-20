Naši Portali
NAKON SUMMITA

VIDEO Orban ponovno iznenađuje: 'Nije jasno tko je započeo rat u Ukrajini'

Trump Hosts Bilateral Lunch with PM Orban of Hungary
Foto: Aaron Schwartz/NEWSCOM
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
20.12.2025.
u 15:05

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je na godišnjoj konferenciji za novinare ponovio stav Kremlja da Rusija nije započela rat, optuživši pritom ukrajinsko vodstvo za nelegitiman dolazak na vlast.

Mađarski premijer Viktor Orbán ponovno je izazvao kontroverze izjavama o ratu u Ukrajini, dovodeći u pitanje dominantni zapadni narativ o odgovornosti za sukob i otvoreno kritizirajući politiku Europske unije prema Kijevu. Nakon sastanka Europskog vijeća, Orbán je poručio kako nije jasno tko je započeo rat između Rusije i Ukrajine te da se potpora EU-a Ukrajini temelji na pojednostavljenoj slici prema kojoj je riječ o maloj državi koja je bila napadnuta. Prema njegovim riječima, Ukrajina nije „tako mala“, a okolnosti izbijanja sukoba nisu jednoznačne, iako je priznao da je zemlja bila izložena nasilju.

Orbánove izjave dolaze u trenutku kada su čelnici EU-a postigli dogovor o zajedničkom zaduživanju u iznosu od 90 milijardi eura za financijsku pomoć Ukrajini. Mađarska, zajedno sa Slovačkom i Češkom, odlučila je ne sudjelovati u tom programu, čime se dodatno produbio raskol unutar Unije oko politike prema ratu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je na godišnjoj konferenciji za novinare ponovio stav Kremlja da Rusija nije započela rat, optuživši pritom ukrajinsko vodstvo za nelegitiman dolazak na vlast. Moskva invaziju na Ukrajinu i dalje opisuje kao „specijalnu vojnu operaciju“ s ciljem demilitarizacije zemlje. Na Orbánove izjave reagirao je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha, koji je ironično usporedio mađarsku neodlučnost s ponašanjem mađarskog vodstva uoči Drugog svjetskog rata.

Dodatnu napetost izazvala je Orbánova tvrdnja da ga je Putin upozorio na moguće ruske protumjere ako Europska unija odluči koristiti zamrznutu rusku državnu imovinu za pomoć Ukrajini. Prema Orbánu, Moskva bi u tom slučaju odgovorila svim raspoloživim instrumentima međunarodnog prava, uzimajući u obzir stav svake države članice EU-a.

Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...
Ključne riječi
Ukrajina Rusija Mađarska Viktor Orban

Komentara 1

Pogledaj Sve
ČU
Čuružan
15:27 20.12.2025.

Zajam od 90 mld. se temelji na pretpostavci EU odnosno Evropske komisije, da će Ukrajina povediti ili sklopiti takav sporazum gde bi Rusija bila obavezana na reparaciju iz koje bi se vratio zajam. I jedno i drugo su besmislice. To kaže Orban, to kažem je, to kažu mnogi razumni ljudi. Ovo nije zajam za obnovu ili neke ekonomske i investicione projekte ovo je ratni zajam. A on će se istopiti kao sneg u proleće, i šta onda.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

