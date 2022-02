Šef UN-ove agencije za izbjeglice: Više od 50.000 Ukrajinaca napustilo zemlju

Više od 50.000 Ukrajinaca pobjeglo je iz zemlje u manje od 48 sati, od početka ruske invazije, objavio je u petak čelnik UN-ove agencije za izbjeglice, koja je u četvrtak rekla da se unutar Ukrajine nalazi oko sto tisuća raseljenih.

"Više od 50.000 ukrajinskih izbjeglica pobjeglo je iz zemlje u 48 sati, uglavnom prema Poljskoj i Moldaviji, a mnogi drugi idu prema granicama", napisao je na Twitteru Filippo Grandi.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.



Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.