Zašto se Ukrajinci i Rusi bore za napušteni i radioaktivni Černobil?

Ruske i ukrajinske snage borile su se u četvrtak za kontrolu nad Černobilom, još uvijek radioaktivnim mjestom najveće nuklearne katastrofe u povijesti.

"Naši branitelji daju živote kako se ne bi ponovila tragedija iz 1986", kazao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Ali zašto bi netko želio nefunkcionalnu nuklearnu elektranu okruženu kilometrima radioaktivne zemlje.

Odgovor je geografski: Černobil se nalazi na najkraćem pravcu od Bjelorusije do Kijeva i zato je uz logičnu liniju napada ruskih snaga.

Zauzimanjem Černobila, kažu zapadni analitičari, Rusija se jednostavno koristi najkraćim pravcem za dolazak do ukrajinskog glavnog grada.

"To je najkraći put od točke A do točke B", rekao je analitičar James Acton.

"Černobil nema nikakvu vojnu važnost", ali je na najkraćoj ruti od Bjelorusije do Kijeva, potvrdio je bivši načelnik američkog združenog stožera Jack Keane.

Ako žele zauzeti Kijev, Černobil je dio plana, dodao je.

Viši ukrajinski dužnosnik rekao je u četvrtak navečer da je Černobil, 110 kilometara sjeverno od Kijeva, pod ruskom kontrolom, ali američki izvori to nisu mogli potvrditi.

Najveća nuklearna katastrofa

Podsjetimo, 26. travnja 1986., kombinacijom nesigurnog dizajna sovjetskog nuklearnog reaktora te ljudskom pogreškom, uzrokovana je eksplozija koja je uništila jedan od četiri reaktora u "Memorijalnoj elektrani Vladimir Iljič Lenjin" odnosno takozvanoj Černobilskoj nuklearnoj elektrani. Posljedica eksplozije je nalikovala eksploziji nuklearne bombe, ali je relativno manja eksplozija učinila štetu na reaktoru koji će potom otpustiti velike količine radioaktivne prašine, otprilike devet puta jače kontaminacije nego prilikom eksplodirane bombe u japanskom gradu Hirošimi, no i danas nakon nekoliko desetljeća, ta radioaktivna prašina nije u potpunosti nestala.

Rusi drže taoce?

Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima da postoje izvješća da ruski vojnici drže osoblje ukrajinske nuklearne lokacije kao taoce. "Ogorčeni smo vjerodostojnim izvješćima da ruski vojnici trenutno drže osoblje černobilskih postrojenja kao taoce", rekla je. “Ovo protuzakonito i opasno uzimanje talaca, koje bi moglo poremetiti rutinske napore državne službe potrebne za održavanje i zaštitu postrojenja za nuklearni otpad, očito je nevjerojatno alarmantno i ozbiljno zabrinjavajuće. "Osuđujemo to i tražimo njihovo oslobađanje."

