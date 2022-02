Civilni automobil nije pregazio ruski tenk, nego ukrajinski

Video na kojem tenks gazi ukrajinskog civila u Kijevu proširio se društvenim mrežama, no izgleda da nije riječ o ruskom tenku nego ukrajinskom.

Nije u pitanju bilo rusko oklopno vozilo već je automobil pregazio ukrajinski tenk koji je izgubio kontrolu.

Deleted my retweets showing a military vehicle running over a civilian car in Kyiv. Looks like it may have been a Ukrainian vehicle that lost control. There are no reports of Russian vehicles in Kyiv yet. Another good reminder not to spread unverified content.