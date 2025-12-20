Vozačka više neće biti u novčaniku: Stižu velike promjene za sve vozače u Hrvatskoj

Hrvatska je pred usvajanjem nove direktive Europske unije koja donosi temeljite promjene u sustavu vozačkih dozvola. Od potpune digitalizacije i novih rokova valjanosti do strožih pravila za mlade vozače, riječ je o reformi koja će zahvatiti gotovo sve sudionike u prometu. Svi vozači u Hrvatskoj, od polaznika autoškola do iskusnih profesionalaca s dugogodišnjim stažem, uskoro će se suočiti s jednom od najvećih preobrazbi sustava vozačkih dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Usklađivanje s novom europskom direktivom donosi čitav niz izmjena čija su dva temeljna cilja povećanje sigurnosti na cestama diljem Unije te modernizacija administrativnih postupaka u skladu s digitalnim dobom. Promjene su opsežne i obuhvaćaju gotovo sve aspekte sustava, od načina dokazivanja prava na upravljanje vozilom do sankcija koje će vrijediti jednako u svim državama članicama. Iako je predviđen prijelazni rok od četiri godine za potpunu provedbu, smjer u kojem se sustav razvija već je jasno naznačen.

Jedna od najznačajnijih i najviše očekivanih novosti jest uvođenje digitalne vozačke dozvole. Klasična fizička kartica postupno će biti zamijenjena digitalnom verzijom pohranjenom na pametnom telefonu, dostupnom putem posebne mobilne aplikacije, slično kao digitalni identifikacijski dokumenti ili bankovne kartice. Takvo rješenje pojednostavljuje provjere u prometu, ali i znatno smanjuje mogućnost krivotvorenja i zlouporabe. Ipak, građanima će i dalje ostati mogućnost zadržavanja fizičke vozačke dozvole ako to žele. Potpuni prijelaz na digitalni sustav planiran je u razdoblju od približno četiri godine.

Posebna pozornost u novoj direktivi posvećena je mladim i neiskusnim vozačima, koji prema statističkim pokazateljima predstavljaju jednu od najrizičnijih skupina u prometu. Za sve nove vozače uvodi se obavezno probno razdoblje u trajanju od najmanje dvije godine, tijekom kojeg će vrijediti stroži kriteriji i sankcije za teže prometne prekršaje. To se ponajprije odnosi na vožnju pod utjecajem alkohola, gdje se predviđa nulta tolerancija, ali i na druge rizične oblike ponašanja poput nekorištenja sigurnosnog pojasa ili uporabe mobilnog telefona tijekom vožnje. Novost je i mogućnost stjecanja vozačke dozvole već sa 17 godina, uz uvjet da mladi vozači do navršene punoljetnosti smiju voziti isključivo uz pratnju iskusne osobe. Cilj ove mjere je omogućiti postupno stjecanje iskustva u sigurnijim i kontroliranim uvjetima.

Promjene se odnose i na profesionalne vozače, a neke od njih mogle bi pridonijeti ublažavanju kroničnog nedostatka radne snage u sektoru prometa. Dobna granica za upravljanje teretnim vozilima spušta se s 21 na 18 godina, dok će se za vozače autobusa smanjiti s 24 na 21 godinu, čime se mladima omogućuje raniji ulazak u profesiju. Istodobno se uvode izmjene i za vozače B kategorije, osobito one koji upravljaju većim vozilima poput kampera. Umjesto dosadašnjeg ograničenja od 3,5 tone, vozači s B kategorijom moći će upravljati vozilima mase do 4,25 tona, uz obaveznu dodatnu obuku ili polaganje posebnog ispita.

Reforma obuhvaća i promjene u sustavu zdravstvenih provjera sposobnosti za vožnju. Liječnički pregledi bit će obavezni pri prvom izdavanju vozačke dozvole, ali i prilikom svakog njezina produljenja. Poseban naglasak stavlja se na pregled vida i procjenu kardiovaskularnog zdravlja, kao ključnih čimbenika sigurnog upravljanja vozilom. Ipak, državama članicama ostavlja se mogućnost da za vozače osobnih automobila i motocikala, umjesto klasičnog pregleda, uvedu sustav samoprocjene zdravstvenog stanja putem standardiziranog obrasca. Mijenjaju se i rokovi valjanosti dozvola: za automobile i motocikle one će u pravilu vrijediti 15 godina, dok će vozačke dozvole za profesionalne kategorije vrijediti pet godina, nakon čega će biti potrebno novo produljenje i liječnički pregled.

Jedna od najvažnijih novina koja izravno utječe na sigurnost prometa jest uvođenje prekograničnog priznavanja zabrana upravljanja vozilom. Dosadašnja praksa, prema kojoj su vozači kojima je dozvola oduzeta u jednoj državi članici često mogli nastaviti voziti u drugoj, prestaje važiti. Prema novim pravilima, zabrana izrečena u bilo kojoj državi Europske unije automatski će vrijediti na cijelom njezinu području. U kombinaciji s digitalnim vozačkim dozvolama, ovaj sustav omogućit će učinkovitije praćenje i sankcioniranje najopasnijih prekršitelja. Istodobno se unapređuje i sustav osposobljavanja novih vozača, s većim naglaskom na stvarne rizike u prometu, poput mrtvih kutova, sigurnog otvaranja vrata radi zaštite biciklista te opasnosti korištenja mobilnih uređaja i drugih izvora ometanja pažnje tijekom vožnje.