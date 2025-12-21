Trump naredio blokadu, Obalna straža krenula u akciju: Pogledajte kako je zaplijenjen tanker kod Venezuele

Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji. Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje". Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je snimku dugu više od sedam minuta koja prikazuje ukrcavanje i zapljenu tankera M/T CENTURIES. Riječ je o supertankeru za prijevoz sirove nafte, pod panamskom zastavom i u kineskom vlasništvu, koji je pod američkim sankcijama. Akciju je u međunarodnim vodama južnog Karipskog mora, nedaleko od obale Venezuele, provela Obalna straža SAD-a, točnije njezin Maritimni specijalni interventni tim (MSRT), uz potporu američke mornarice.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođe Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica". Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i. Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.