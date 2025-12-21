Naši Portali
PRVI PUT IKAD

Trump naredio blokadu, Obalna straža krenula u akciju: Pogledajte kako je zaplijenjen tanker kod Venezuele

Autori: Hina, Večernji.hr
21.12.2025.
u 07:48

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje".

 Američka Obalna straža zaplijenila je u subotu u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja, prenijeli su američki mediji. Pozivajući se na američke dužnosnike, televizijski kanali NBC News i ABC News izvijestili su da je američka vojska pružila potporu toj operaciji prebacivši pripadnike Obalne straže na brod i prateći je iz zraka.

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u srijedu u objavi na svojoj platformi Truth Social "potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji dolaze u Venezuelu i odlaze iz nje". Odluku je opravdao tvrdnjom da je ta južnoamerička država ukrala naftu, zemlju i drugu imovinu od SAD-a, što mora vratiti.

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) objavilo je snimku dugu više od sedam minuta koja prikazuje ukrcavanje i zapljenu tankera M/T CENTURIES. Riječ je o supertankeru za prijevoz sirove nafte, pod panamskom zastavom i u kineskom vlasništvu, koji je pod američkim sankcijama. Akciju je u međunarodnim vodama južnog Karipskog mora, nedaleko od obale Venezuele, provela Obalna straža SAD-a, točnije njezin Maritimni specijalni interventni tim (MSRT), uz potporu američke mornarice.

Trump je optužio režim venezuelanskoga autoritarnog vođe Nicolasa Madura da koristi "naftu s tih ukradenih naftnih polja za financiranje samih sebe, narko-terorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica". Ranih 2000-ih, Venezuela je nacionalizirala naftna polja, što je pogodilo strane i također američke kompanije. To je dovelo do spora oko isplate odštete. Godine 2019., u svojem prvom mandatu, Trump je nametnuo sankcije državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i. Samo nekoliko dana prije objave blokade, američka vojska već je bila preuzela kontrolu nad jednim naftnim tankerom u blizini obale Venezuele.

Ključne riječi
tanker Venezuela SAD

