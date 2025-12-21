Vozačka dozvola u Njemačkoj postala luksuz: Cijene otišle u nebo, polaganje košta i do 3.500 eura

Polaganje vozačkog ispita u Njemačkoj, koje trenutačno stoji oko 3.500 eura, u skorije vrijeme neće pojeftiniti, iako savezna vlada priprema mjere za smanjenje troškova. Kako prenosi Fenix Magazin, pozivajući se na Njemačku tiskovnu agenciju (dpa), ministar prometa Patrick Schnieder potvrdio je da se promjene mogu očekivati tek dugoročno.

Iako su već predstavljene ključne smjernice za reformu sustava autoškola, novi zakonski okvir, čak i u najboljem slučaju, neće stupiti na snagu prije početka 2027. godine. Schnieder je otvoreno priznao da građani ne bi trebali očekivati brzo rasterećenje kućnih budžeta.

- Neće odmah postati jeftinije - poručio je ministar, dodajući kako će država autoškolama dati više fleksibilnosti, ali da će tržište u konačnici odlučiti hoće li i u kojoj mjeri doći do snižavanja cijena. Prema njegovim riječima, oni koji se sada odluče na polaganje ispita mogli bi izbjeći duga čekanja i brže steći mobilnost i neovisnost. Ipak, ponovio je kritiku postojećih troškova, istaknuvši da je iznos od oko 3.500 eura previsok.

- U ruralnim područjima vozačka dozvola je nužnost. Ne može biti prihvatljivo da obitelj s dvoje djece na kraju plati gotovo peteroznamenkast iznos - rekao je Schnieder.

Savezna i pokrajinske vlade suglasne su da bi vozačka dozvola trebala biti pristupačnija, no konkretan datum i razina mogućeg pojeftinjenja zasad nisu poznati. Cilj je da se prijedlozi koje je Konferencija ministara prometa predstavila u proljeće pretoče u zakonodavni proces.

Kako navodi Fenix Magazin, planirane reforme uključuju veće korištenje digitalnih alata za učenje, smanjenje broja obveznih posebnih vožnji te širu primjenu simulatora vožnje. Predviđena je i eksperimentalna klauzula koja bi omogućila vježbanje vožnje s bliskim članovima obitelji, po uzoru na Austriju, no uz oprezan pristup.- To u Austriji funkcionira, ali mi toj ideji pristupamo vrlo oprezno - zaključio je Schnieder.