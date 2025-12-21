Plaće u špici sezone i 2000 eura, najviše stranih radnika je iz BiH, Nepala, Filipina, Indije i Bangladeša

U godini na zalasku strani radnici u Zadarskoj županiji, u najvećem broju, i ti njih oko dvije trećine bili su zaposleni u turističkim djelatnostima, pretežito ugostiteljstvu i hotelijerstvu te u građevinarstvu. Podaci su to iz zadarskog ogranka Hrvatske gospodarske komore na upit Večernjeg lista. Od tog broja polovina se odnosi na zaposlene u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. - Isto tako, u ostalim sektorima se najviše zapošljavaju u prerađivačkoj industriji, pomoćnim djelatnostima, a u zadnje dvije godine i u komunalnim i prometnim djelatnosti, koje čine svojevrsnu potporu turizmu - istakli su iz HGK.

Prema podacima Policijske uprave Zadarske u tekućoj je godini najviše stranih radnika došlo iz susjedne Bosne i Hercegovine, te iz dalekih zemalja Nepala, Filipina, Indije i Bangladeša. - Kao i u prethodnim godina i dalje je najveća potražnja za zanimanjima kuhara, konobara i hotelskog osoblja. Prema navodima anketiranih poslodavaca prije ovogodišnje sezone neto plaće zaposlenih u hotelijerstvu za navedena zanimanja značajno su oscilirala, ovisno o poduzeću i statusu radnika u navedenim zanimanjima. Plaće u ugostiteljstvu kretale su se od 6 do 7 eura po satu na bazi 175 sati mjesečno, a ukupna primanja najčešće su bila znatno veća (plaćeni obroci, često i stanarina, napojnice…). Plaće su se kretale između 1.500 i 2.000 eura neto u špici sezone, dok su npr. sobarice, pomoćni kuhari, pomoćni konobari, kuhinjski radnici primali između 1.000 i 1.400 eura neto.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u 2024. godini u Zadarskoj županiji izdano je 14.027 dozvole za boravak i rad, dok je do 30. studenoga ove godine izdano 10.684 dozvole. Od tog broja, broj novoizdanih dozvola je iznosio 4.477, produljenih 3.094, a sezonskih 3.113. Vidljivo je da je u tekućoj je godini službeno došlo do usporavanja potražnje za stranom radnom snagom. Razlog tome su procedure u primjeni novog Zakona o strancima od sredine ožujka ove godine koje su usporile obradu podataka zahtjeva za boravak i rad. Međutim, po našim informacijama broj zahtjeva za boravak i rad bio je i za 20 posto viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Isto tako, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Zadar broj zahtjeva za radne dozvole do 25. studenoga ove godine iznosio je 11.625, što je oko 15-ak posto manje nego u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Novi je Zakon postrožio uvjete za poslodavce koji namjeravaju dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji se dostavlja nadležnoj policijskoj upravi. Između ostalog, prema novom Zakonu poslodavac u posljednjih godinu dana mora imati zaposlenog u kontinuitetu najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina članice Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području RH, mora u posljednjih šest mjeseci ostvariti promet u najmanjem iznosu od 10.000 eura mjesečno ukoliko se radi o pravnoj osobi, odnosno u najmanjem iznosu od 15.000 eura u promatranom razdoblju ukoliko se radi o fizičkoj osobi, dozvoljeno mu je zapošljavanje do 12 stranih radnika na jednoga domaćeg radnika u deficitarnim zanimanjima, odnosno do šest na jednoga domaćeg radnika u nedeficitarnim zanimanjima. Prema tome novi je Zakon o strancima, glede obrade zahtjeva, došao u nezgodnom trenutku te bi bilo oportunije za poslodavce i službe da je donesen na jesen prošle godine radi lakše pripreme i organiziranja ovogodišnje sezone.

Nakon nekoliko godina snažnog rasta potražnje za stranom radnom snagom dolazi vrijeme blagog usporavanja potražnje, ali zbog same strukture gospodarstva Zadarske županije, u kojem značajan udio čine turističke djelatnosti i građevinarstvo potreba za stranom radnom snagom i dalje će biti značajna.

Prema svemu navedenom strana radna snaga ostaje neizostavan dio gospodarstva Zadarske županije, a ova tema i dalje vrlo značajna našim članicama, pa su radi toga Hrvatska gospodarska komora na državnoj razini, a Županijska komora Zadar na lokalnoj razini u ovoj godini organizirale< niz edukacija poslodavaca o zakonskoj regulativi i procedurama pri zapošljavanju stranih radnika - istakli su na naš upit iz HGK.