Luka Vušković protivničkom je igraču spasio život! Herojskom reakcijom oduševio je sve

Utakmica petnaestog kola njemačke Bundeslige između HSV-a i Eintrachta iz Frankfurta, koja je na kraju završila rezultatom 1:1, ostat će upamćena po trenutku koji je sledio krv u žilama desecima tisuća navijača na stadionu. Igrala se 65. minuta kada je danski branič Rasmus Kristensen u borbi za loptu pao na travnjak nakon sudara sa suparničkim igračem Mirom Muheimom. Kristensen je ostao nepomično ležati, a stadionom je zavladao potpuni muk. Dok su ostali igrači u šoku gledali što se događa, jedan je čovjek reagirao instinktivno i bez oklijevanja. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković shvatio je ozbiljnost situacije, munjevito dotrčao do Danca i kleknuo pored njega kako bi mu pružio prvu pomoć.

Vušković je, sumnjajući da bi se Kristensen mogao ugušiti, odmah gurnuo prste u njegova usta kako bi se uvjerio da mu jezik nije blokirao dišne putove. Njegova brza i herojska reakcija pokazala se ključnom u napetim sekundama dok medicinska služba Eintrachta nije stigla do unesrećenog igrača. Nakon nekoliko trenutaka agonije, uslijedilo je ogromno olakšanje. Kristensen je došao k svijesti, a stadion je prodisao. Danski branič ubrzo se pridigao, no iz predostrožnosti je zamijenjen u 71. minuti. Kasnije je, pri izlasku iz svlačionice, gestom palca prema gore potvrdio novinarima da se osjeća dobro i da je sve u redu.

There was a really good example set by Luka Vuskovic today, after a bad collision between Miro Muheim and Rasmus Kristensen.



It appeared as if RK lost consciousness briefly and Vuskovic reacted really quickly to put him in the recovery position, before the medical staff could… — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) December 20, 2025

Ovaj potez mladog Hrvata izazvao je divljenje nogometnog svijeta, a pohvale su stigle sa svih strana, pa tako i s klupe protivničke momčadi. Trener Eintrachta Dino Toppmöller nije štedio riječi hvale za Vuškovićevu prisebnost. "Pohvale Vuškoviću što je odmah prepoznao situaciju i reagirao na ispravan način", kratko je i jasno poručio trener, ističući važnost ljudskosti koja nadilazi sportsko rivalstvo. Njemački mediji, poput Hamburger Morgen Posta, detaljno su opisali situaciju, nazivajući Vuškovićevu intervenciju munjevitom i presudnom.

Iako je njegov čin zasjenio sve ostalo na terenu, valja istaknuti da je Vušković odigrao još jednu sjajnu utakmicu za HSV, potvrdivši status jednog od najtalentiranijih mladih braniča Europe. Njegove izvedbe nedavno su mu donijele i nagradu za najboljeg mladog igrača Bundeslige u listopadu. Ipak, potez kojim je potencijalno spasio život svom kolegi nogometašu ostat će upisan kao njegova najveća pobjeda, ne samo u ovoj utakmici, već i u dosadašnjoj karijeri koja je tek na svom početku. Ovaj događaj još je jednom pokazao kako su zajedništvo i briga za drugoga važniji od bilo kojeg sportskog rezultata.