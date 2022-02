VIDEO Ukrajinske vlasti objavile izvješće, očekuje se ranojutarnji napad?

Ukrajinska vojska objavila je ažurirane informacije o događajima koji se odvijaju diljem Ukrajine.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga održao je obraćanje javnosti koje je u međuvremenu objavio ukrajinski parlament.

General Staff of the Armed Forces on the current state of war in #Ukraine — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022

U obraćanju je naglašeno kako Ukrajina nastavlja borbu u jugozapadnom dijelu zemlje dok se brane baze i luke Odesa i Crno more.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS An armoured personnel carrier is seen during tactical exercises, which are conducted by the Ukrainian National Guard, Armed Forces, special operations units and simulate a crisis situation in an urban settlement, in the abandoned city of Pripyat near the Chernobyl Nuclear Power Plant, Ukraine February 4, 2022. REUTERS/Gleb Garanich Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

Vojne snage također raspoređene u obranu Kijeva, ističe se u izvješću.

Prema Kyiv Independentu, glavnim ukrajinskim gradovima prijeti ranojutarnja ofenziva.

Kijevski list vjeruje da se očekuje da će ruske snage pokrenuti napade na oblasti Sumy, Chernihiv, Herson, Žitomir, Kijev i Harkov tijekom ranog jutra, pozivajući se na izvješće ukrajinskog parlamenta.

Ranije su svoje izvješće objavile i britanske obavještajne službe.

Foto: Reuters/Pixsell

- Ruske snage vjerojatno su zauzele nuklearnu elektranu u Černobilu. Ruske snage su navodno pritvorile radnike.Ukrajinske oružane snage su navodno zaustavile napredovanje Rusije prema Čerihovu. Borbe se vjerojatno nastavljaju na periferiji grada. Malo je vjerojatno da je Rusija postigla svoje planirane vojne ciljeve prvog dana. Ukrajinske snage pružile su žestok otpor na svim pravcima ruskog napredovanja. - tvrde Britanci.

U prvom danu invazije život je izgubilo 137 vojnika i civila objavio je ranije predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij.

