NOVI KRUG PREGOVORA

Zelenski: 'Samo SAD može uvjeriti Rusiju da zaustavi rat'

Foto: REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
20.12.2025.
u 22:47

Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio je u subotu da samo Sjedinjene Države mogu uvjeriti Rusiju da zaustavi rat u Ukrajini, u trenutku kada su izaslanici Kijeva i Moskve u Miamiju na novom krugu pregovora. "Mislim da Sjedinjene Države i predsjednik Trump imaju tu snagu. I mislim da ne bismo trebali tražiti alternative Sjedinjenim Državama. Svaki drugi izbor izaziva sumnje" u pogledu mogućnosti da se postigne mir, rekao je Zelenski, odgovarajući na pitanje novinara.

Ukrajina i njezini europski saveznici trebali bi nastaviti podržavati aktualne mirovne pregovore sa Rusijom koje predvodi SAD, rekao je. Zelenski je odgovarao na pitanje o izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je sugerirao da će se Europa morati ponovno uključiti u izravne pregovore s Rusijom ako američki napori propadnu. Dodao je da se za sadašnji format "vrijedi boriti", ali i napomenuo: "Ako ne uspije, svi ćemo razmisliti o drugim opcijama."
Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu?

Ključne riječi
mirovni pregovori rat u Ukrajini Ukrajina Rusija SAD

