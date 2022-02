Macron nakon razgovora s Putinom: Bio je dvoličan, svjesno je izabrao rat

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u petak da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio dvoličan u razgovorima s njim, razgovarajući telefonom o detaljima sporazuma iz Minska dok se pripremao za invaziju na Ukrajinu.

"Da, bilo je dvoličnosti, da, postojao je namjeran, svjestan izbor za pokretanje rata kada smo još mogli pregovarati o miru.” rekao je Macron novinarima nakon samita EU.

Dodao je kako će Francuska dodati svoje sankcije paketu mjera koje je noćas u 3 ujutro objavila Europska komisija.

Podsjetimo Macron i ruski čelnik Vladimir Putin razgovarali su telefonom u četvrtak navečer, objavili su Kremlj i Elizejska palača ranije.

Foto: YVES HERMAN/REUTERS French President Emmanuel Macron arrives at a European Union leaders last-minute summit to discuss the crisis between Ukraine and Russia, in Brussels, Belgium February 24, 2022. REUTERS/Yves Herman/Pool Photo: YVES HERMAN/REUTERS

"Bila je to ozbiljna i iskrena razmjena gledišta o situaciji u Ukrajini", objavio je Kremlj.

Putin je Macronu detaljno objasnio razloge za invaziju, dodaje se. Obojica su se usuglasila da će ostati u kontaktu. Macron je prvi zapadni političar koji je razgovarao s Putinom nakon invazije na Ukrajinu. Inicijativa za razgovor stigla je iz Pariza.

Po francuskim izvorima, Macron je zatražio hitan prestanak ruske ofanzive i najavio "masovne sankcije" ako se to ne dogodi.

