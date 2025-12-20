Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Kamo će Hrvatska, Europa, svijet sa svom tom silom naoružanja ako ne u rat

20.12.2025. u 22:55

Oružje dolazi kao cjepivo u vrijeme korone. Hrvatska ne zaostaje u toj globalnoj utrci, i ne pitajući za cijenu

Treba li se bojati silnog oružja koje će se slijevati sljedećih mjeseci i godina ili vjerovati da će odvratiti potencijalnog napadača i obraniti zemlju, zlu ne trebalo? Hrvatska nije agresivna, barem prema vani, da bi se trebalo bojati vlastitog oružje. Svaki mač ima dvije oštrice. Od luka i strijele do atomske bombe, oružje stalno privlači i plaši ljude, daje im nadu da će se s njime lakše obraniti, ali i strah da će od njega prvi stradati. Koliko će nedužnih ljudi poginuti, na to još misle jedino humanisti, u povlačenju s moralnog bojišta. Militaristi i dalje nemaju dvojbi ni o potrebi ni o upotrebi ni o zloupotrebi oružja, pacifisti su bježali od njega, barem u zonu mirne savjesti, ako nisu mogli dalje pobjeći, a realisti, s političarima na čelu i na začelju, nalaze uvijek opravdanje da je oružje nužno zlo u svijetu koji se permanentno razvija iz manjeg sukoba u veći.

Ključne riječi
SAD vojska Hrvatska Europa oružje

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mourners place flowers at a memorial at Bondi Beach in Sydney
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
VALENTINA WIESNER

Kako je biti Židov danas? Formula je uvijek ista: najprije se govori o novcu pa o utjecaju, a na kraju – krvari

Hannah Arendt upozoravala je da se zlo rijetko pojavljuje kao urlik – češće dolazi kao društveni konsenzus. Krvava Hanuka na sidnejskoj plaži Bondi prošlog vikenda rezultat je upravo toga: mjeseci divljanja antisemitizma u Australiji, toleriranja predavačice Sveučilišta u Sydneyu koja je studente tijekom slavlja Sukota nazivala "prokletim prljavim cionistima i najnižim oblikom smeća koje je hodalo zemljom"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!