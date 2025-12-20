Buknuo požar na OPG-u: Izgorjele životinje i poljoprivredni strojevi

izbio je požar većih razmjera na imanju u Ivanovom Selu. Neslužbeno se doznaje kako su izgorjele krave, ovce, svinje i poljoprivredni strojevi te kako je šteta ogromna, prenosi mojportal.hr. Prema prvim službenim informacijama, u 18:37 zaprimljena je dojava o požaru na OPG-u u Ivanovom Selu u Praškoj ulici kod kućnog broja 53. "Požar većih razmjera zahvatio je zgradu za smještaj životinja i poljoprivrednih vozila. Nakon što požar bude lokaliziran slijedi očevid", rekli su iz policije. Dodali su kako požar gase vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grubišno Polje i lokalni DVD-ovi.GIF Požar kuće u povijesnoj jezgri Trogira
ZAJEDNO IMAJU KĆERKICU
FOTO Tko je ruski odvjetnik kojeg je ljubila omiljena voditeljica Dnevnika? Rastali su se, a ona danas ima novog partnera
Video sadržaj
NEMA ZIME
FOTO 'Špica' puna poznatih lica: Pogledajte tko je sve danas prošetao Zagrebom
2
JEDAN PRIMA OKO 1500 EURA
FOTO Koliko zarađuju predsjednici država regije: Milanović među njima ima najveću plaću
U trenu ostali bez svega