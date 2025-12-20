FOTO HRT-ova voditeljica izgubila je oca i sestru, razvela se, a sinu u čast nosi tetovažu

Uoči blagdana, poznata HRT-ova urednica i voditeljica Nika Marjanović-Zulim uputila je dirljivu poruku koja je nadilazila uobičajene čestitke. U vrijeme kada se slavi zajedništvo, podsjetila je na bolnu prazninu koju ostavljaju oni koji više nisu s nama, a vrhunac emocija uslijedio je kada je otkrila vlastitu bol. Na pitanje koga bi nazvala da može birati samo jednu osobu, voditeljica se slomila.

- A koga bih nazvala? Da moram odabrati samo jednu osobu, to bi svakako bila sestra, koja, nažalost, više nije s nama. I da mogu, dala bih sve da je mogu imati ovdje, s nama. A što bih joj rekla? Samo bih je željela zagrliti. To je sve - izgovorila je drhtavim glasom dok su joj oči bile pune suza. Ove riječi odjeknule su posebno snažno jer dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je Nika izgubila svoju sestru, poznatu radijsku voditeljicu Ivu Matić. Iva je preminula u srpnju 2024. godine u 43. godini života, nakon teške borbe s bolešću.

Nika Marjanović Zulim jedno je od najprepoznatljivijih lica središnjeg Dnevnika HRT-a,. Iako je mnogi je opisuju kao hrvatsku Juliju Roberts, visoku, vitku i uvijek nasmijanu, njezin životni put obilježen je velikim gubicima, borbom i nevjerojatnom snagom kojom je prebrodila najteže trenutke, o čemu je progovorila i u intervjuu za Ekran Večernjeg lista. Ona je urednica koja sudjeluje u stvaranju emisije od početka do kraja, od kolegija i najava do grafika, bruseći zanat u Podnevnom dnevniku i Vijestima u 16:30. - Nisam samo voditeljica koja čita ono što joj je netko napisao, nego i uređujem dvije informativne emisije prije samog Dnevnika. Tu se brusi zanat, posebno u režiji - ističe Nika.

Njezin put do voditeljske stolice središnje informativne emisije bio je postupan i temeljit. Kao "dijete HRT-a", prošla je sve stepenice unutar kuće, od reporterke u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" do izvršne urednice "Studija 4" i voditeljice Vijesti. Novinarsku praksu odradila je na Federalnoj televiziji u Sarajevu, gdje se preselila s 22 godine zbog ljubavi, no profesionalni put vratio ju je u Zagreb. Debitirala je u središnjem Dnevniku u siječnju 2023. godine, a njezina profesionalnost i smirenost pred kamerama rezultat su dugogodišnjeg rada u kojem su joj radni dani često trajali i po trinaest sati. Ipak, najveće životne lekcije nije naučila u redakciji, već kroz osobne bitke koje je vodila daleko od očiju javnosti.

Naime, pored toga što se suočila se s najbolnijim gubitkom kada je njezina sestra, HRT-ova novinarka i glazbena urednica Iva Matić, preminula nakon borbe s teškom bolešću, 11 godina ranije iznenada je preminuo i njezin otac, poznati radijski voditelj Nenad Marjanović Zulim. On je bio autor kultne emisije "Vrijeme vinila", a od njega je Nika naslijedila ljubav prema glazbi i važan životni moto koji je i danas vodi, a to je da uvijek treba navijati za slabije.

Unatoč svim izazovima, Nika je pronašla svoj najveći oslonac i smisao u ulozi majke. Njezin sin Mak centar je njezina svijeta, a njemu u čast na tijelu nosi tetovažu cvijeta maka. Nakon deset godina braka, 2022. godine razvela se od akademskog snimatelja Igora Vincetića, no ostali su u prijateljskim odnosima i zajedno dijele skrb o sinu. - Nitko se ne vjenča s namjerom da se rastane. Donijeli smo odluku koja je bila najbolja za sve. Prioritet nam je da budemo dobri roditelji - objasnila je jednom prilikom voditeljica, ističući kako se zbog fleksibilnosti poslova svakodnevno dogovaraju oko obaveza, a velika im je podrška i Nikina majka Ana.

Također, prije nego što je zakoračila u svijet novinarstva, Nika je sedam godina plesala klasični i moderni balet. Iako je ta karijera ostala u prošlosti, emotivna veza s plesom, posebno s "pas de deux" iz "Orašara", i danas je prisutna. Svoju energiju i disciplinu stečenu u baletu danas usmjerava u druge strasti. Ispušni ventil pronalazi u pečenju kolača i vožnji biciklom, kojim nerijetko dolazi na posao na Prisavlje. Ljubav prema rock glazbi šezdesetih i sedamdesetih, koju joj je usadio otac, još je jedan način na koji čuva uspomenu na njega i pronalazi utjehu. Očev moto "uvijek navijaj za slabije" Nika ne živi samo riječima, već i djelima. Aktivno volontira u udruzi "Pet plus" koja pomaže beskućnicima, gdje priprema sendviče, posprema i organizira donacije. Kako kaže, na to ju je potaknuo televizijski prilog o beskućniku Dušku, čija ju je životna priča duboko dirnula. Angažirana je i u Domu za djecu u Nazorovoj kroz program "Stariji brat, starija sestra", gdje se sa sinom Makom neko vrijeme družila s dječakom koji se, na njihovu sreću, na kraju vratio svojoj majci. Kroz pomaganje drugima, Nika Marjanović Zulim pokazuje da je njezino srce jednako veliko kao i osmijeh kojim pozdravlja gledatelje s malih ekrana.