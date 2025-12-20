Tko je Epsteinova 'jugoslavenska seksualna robinja': Svjedoci kažu da ju je kupio od njezine obitelji

Djevojka koju je Epstein kao 14-godišnjakinju “doveo iz Jugoslavije kao svoju seksualnu robinju” bila je jedna od bliskih seksualnih suradnica Jeffreya Epsteina, pokazuje Večernjakova analiza objavljenih deklasificiranih dokumenata iz istraga o tom pokojnom seksualnom prijestupniku i financijašu iz New Yorka čije davno prijateljstvo s aktualnim predsjednikom Donaldom Trumpom i danas pobuđuje politički interes u SAD-u i diljem svijeta.

Djevojka po imenu Nadia Marčinkova, ili Nada Marčinko, možda ipak u stvarnosti nije nikakva “Jugoslavenka”, nego Slovakinja, barem sudeći po brojnim medijskim izvještajima o njoj, njezinoj obitelji, i njezinom poznanstvu s Jeffreyem Epsteinom, o čemu su neki američki i slovački mediji pisali godinama prije ovog novog zapleta u aferi s Epsteinom. Ali, dokumenti koje je u petak navečer objavilo američko Ministarstvo pravosuđa pokazuju da je maloljetnim školarkama na Floridi, koje su dovođene u Epsteinovu kuću u Palm Beachu kako bi pružale usluge masaže i seksa s Epsteinom, Nada ili Nadia bila predstavljana kao djevojka koju je “Epstein kupio od njezine obitelji u Jugoslaviji”, kako jedna žrtva opisuje u policijskom zapisniku s njezina ispitivanja u listopadu 2005.. “Epstein se hvalio kako ju je doveo u Sjedinjene Države da bude njegova jugoslavenska seksualna robinja”, citira se ta djevojka u nastavku jednog policijskog izvješća, koje je sada deklasificirano i koje je Večernji list pronašao među tisućama drugih dokumenata.

Nada Marčinkovo rođena je 21. veljače 1985., a opis nje kao Jeffreyeve seksualne robinje koju je Epstein kupio ili doveo iz Jugoslavije ponavlja se i u svjedočenju policijskog detektiva Joea Recareya pred sudskom protom na Floridi u srpnju 2006 godine. Taj je svjedok rekao da je Nada bila u SAD-u na manekenskoj vizi, koja joj je dozvoljavala da radi kao model. Nigdje se u policijskim i sudskim dokumentima o Epsteinu ne spominje da je Nada možda zapravo Slovakinja, kako se po medijskim izvješćima kasnije uvjerljivo pokazalo. Svjedokinja koja je na policijskom ispitivanju spominjala Nadu kao Epsteinovu jugoslavensku seksualnu robinju imala je i seksualne odnose utroje, s Jeffreyem i Nadom, u Epsteinovoj kući, u kojoj je Nada Marčinkova imala i prijavljeno boravište u SAD-u.

Ta je djevojka sa 16 godina počela dolaziti u Epsteinovu kuću obavljati masaže, tijekom kojih je on masturbirao i koristio na njoj vibrator, a pod pritiskom policijskog ispitivanja priznala je da je takvih masaža u razdoblju od otprilike 2 godine obavila na stotine, uglavnom vikendom, jer je preko tjedna imala školsku nastavu. Dobivala je u pravilu po 200 dolara po jednoj seksualnoj masaži, a tom iznosu Epstein bi dodao još po 200 ako bi imao neke posebne seksualne želje, kao što je jednom prilikom bila njegova želja da se ta djevojka upusti u oralni seks s Nadom, koju je on pozvao da im se pridruži u sobi s masažnim stolom i na krevetu. Djevojka je na policiji svjedočila, što je detektiv ponovio i pred sudskom porotom, da Epstein uglavnom nije bio zainteresiran za penetraciju, što je ona objasnila time da je on “imao deformirani penis”. Igre utroje s vremenom su se pretvorile u igre sa seksualnim “igračkama” u rukama i drugim organima Nade i neimenovane djevojke, dok je Epstein masturbirao gledajući. Sa svakom novom “igračkom”, a bilo je tu i “strap-on” umjetnih penisa, djevojka bi dobivala dodatni novčani iznos. Jednom prilikom, nakon seksualnog odnosa kojeg je ona imala s Nadom na masažnom stolu, Epstein ju je polegao potrbuške na masažni stol, držeći joj glavu pritisnutom, i penetrirao svojim penisom u njezinu vaginu. Prema zapisniku policijskog ispitivanja, ona je vrisnula “ne” i on je prestao. Ona mu je rekla da ne želi da on penetrira u nju, a Epstein se ispričao i kasnije joj platio tisuću dolara. Još malo kasnije, dao joj je na korištenje automobil Doge Neon.

U jednom dokumentu iz lipnja 2023., forenzičkoj analizi bankovnih računa Jeffreya Epsteina i njegovih istragom obuhvaćenih suradnika, forenzičar navodi da je analizirao i 69 računa u banci JPMorgan. Iako je u tom dokumentu ime redigirano, tu se također opisuje osoba “koju, prema dokumentima JPMorgana o dubinskoj analizi, Epstein navodno ‘kupio’ s 14 godina od njezinih roditelja u Jugoslaviji”. Očito se i tu misli na Nadu Marčinkovu, koja je, na tom mjestu u tom dokumentu, pod brojem 2 u rangu Epsteinovih suradnika. Odmah nakon Ghislaine Maxwell pod brojem jedan, bivše djevojke Jeffreya Epsteina koja mu je podvodila mnoge seksualne žrtve i koja i danas zbog toga služi zatvorsku kaznu. Jeffrey Epstein pronađen je obješen 10. kolovoza 2019. u zatvorskoj ćeliji u New Yorku, gdje je čekao drugo suđenje, s puno ozbiljnijim optužbama, godinama nakon što je prvo suđenje na Floridi završio nagodbom kojom je priznao da je seksualni prijestupnik, no kojom nisu bili otkriveni svi razmjeri njegova zloglasnog ponašanja.

I nakon njegove smrti, Epsteinovi seksualni prijestupi, i krug ljudi koji je u njima potencijalno sudjelovao, nastavili su biti predmet velikog javnog interesa. Američki novinar Michael Wolff, autor četiriju knjiga o Donaldu Trumpu, objavio je audio snimke razgovora koje je 2017. vodio s Epsteinom o Trumpu, iz kojih proizlazi da su Epstein i Trump svojevremeno bili najbolji prijatelji koji su dijelili zajedno puno toga, pa i barem jednu djevojku s kojom su se, prema Wolffovim riječima u ljetošnjem intervjuu za Večernji list, zabavljali u isto vrijeme.

Demokrati u Zastupničkom domu američkog Kongresa vodili su svoje istrage o povezanosti Epsteina i predsjednika Trumpa, u sklopu kojih su prije mjesec dana objavili tisuće e-mailova iz Epsteinove ostavštine, od kojih je jedan pokazivao kako Epstein piše da je Trump “znao za djevojke” U jednom drugom e-mailu pisalo je da je Trump puno puta posjetio Epsteinovu kuću, ali nije nikada dobio masažu.

Pod pritiskom tih e-mailova i istražnih napora demokratskih zastupnika u Kongresu, predsjednik Trump pokušavao je skrenuti pozornost javnosti sa svojih davnih prijateljskih veza s Epsteinom na podjednako bliske veze koje je Epstein održavao s bivšim predsjednikom Billom Clintonom i drugim viđenijim pripadnicima Demokratske stranke. No, američki su zakonodavci sredinom studenog velikom većinom izglasali zakon kojim se prisiljava Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente iz istraga povezanih s Epsteinom. Početak objave tih dokumenata dogodio se u petak navečer i među njima su gore citirani dokumenti o Epsteinovoj “jugoslavenskoj seksualnoj robinji” koja mu je pomagala u podvođenju žrtava. Među objavljenim dokumentima su i fotografije Billa Clintona tijekom druženja s Epsteinom i raznim ženama, a na jednoj od fotografija vidi se kako Clinton leži zavaljen u kadi pored ženske osobe čije je ime zatamnjeno prilikom deklasifikacije materijala.