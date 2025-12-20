Stotine stranica potpuno su zacrnjene: Ministarstvo na udaru kritika, objasnilo zašto je to učinilo

Ministarstva pravosuđa SAD-a objavilo je veliku zbirku dokumenata vezanih uz seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, uključujući sudske i telefonske zapise te fotografije. Naime, zbirka podataka rezultat je dviju kriminalnih istraga koje su kulminirale tzv. "Epsteinovim dosjeima“. Mnoge stranice su jako cenzurirane i neke potpuno zacrnjene, što je naišlo na kritike žrtava i zakonodavaca. No, Bijela kuća kaže da je administracija predsjednika Donalda Trumpa "najtransparentnija u povijesti“. Prema Ministarstvu pravosuđa SAD-a, djelomična je cenzura nužna zbog zaštite žrtava i tekuće istrage.

Nakon što je isprva odbijao pozive za objavu dokumenata, Trump je ipak promijenio stav pa potaknuo republikance da podrže objavu zapisa. Kongres je potom donio Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea koji je zahtijevao od Ministarstva da objavi istražni materijal do 19. prosinca.

Na objavljenim dokumentima cenzurirane su, između ostaloga, izjave policije i fotografije. Prema CBS-u, više od 550 stranica datoteka objavljenih u petak bilo je potpuno cenzurirano. Među njima je i dokument povezan s istragom velike porote u kojem je 100 stranica potpuno zacrnjeno, navodi BBC.

Zacrnjeni dokumenti Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Dužnosnici su, prema zakonu, smjeli cenzurirati materijale kako bi zaštitili identitet žrtava ili bilo što povezano s aktivnom kriminalnom istragom, ali su zakonom bili obvezani objasniti takve cenzure. Ministarstva pravosuđa SAD-a naglasilo je kako je iznimno oprezno da ne identificira žrtve. Među objavljenim dokumentima su fotografije interijera domova Jeffreyja Epsteina, slavnih osoba i zapisi koji detaljno opisuju zlostavljanje koje su pretrpjele žrtve preminulog seksualnog prijestupnika.

No, neke su žrtve izrazile frustraciju zbog cenzuriranja. Primjerice, Liz Stein rekla je za BBC da želi da svi dokazi o zločinima budu javni. Marina Lacerda, koja je zlostavljana kao 14-godišnjakinja, rekla je da su mnoge cenzure nepotrebne i da se štite moćni muškarci.