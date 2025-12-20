Naši Portali
EPSTEINOVI DOSJEI

Stotine stranica potpuno su zacrnjene: Ministarstvo na udaru kritika, objasnilo zašto je to učinilo

Dora Taslak
20.12.2025.
u 23:36

Dužnosnici su, prema zakonu, smjeli cenzurirati materijale kako bi zaštitili identitet žrtava ili bilo što povezano s aktivnom kriminalnom istragom, ali su zakonom bili obvezani objasniti takve cenzure

Ministarstva pravosuđa SAD-a objavilo je veliku zbirku dokumenata vezanih uz seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, uključujući sudske i telefonske zapise te fotografije. Naime, zbirka podataka rezultat je dviju kriminalnih istraga koje su kulminirale tzv. "Epsteinovim dosjeima“. Mnoge stranice su jako cenzurirane i neke potpuno zacrnjene, što je naišlo na kritike žrtava i zakonodavaca. No, Bijela kuća kaže da je administracija predsjednika Donalda Trumpa "najtransparentnija u povijesti“. Prema Ministarstvu pravosuđa SAD-a, djelomična je cenzura nužna zbog zaštite žrtava i tekuće istrage. 

Nakon što je isprva odbijao pozive za objavu dokumenata, Trump je ipak promijenio stav pa potaknuo republikance da podrže objavu zapisa. Kongres je potom donio Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea koji je zahtijevao od Ministarstva da objavi istražni materijal do 19. prosinca. 

Na objavljenim dokumentima cenzurirane su, između ostaloga, izjave policije i fotografije. Prema CBS-u, više od 550 stranica datoteka objavljenih u petak bilo je potpuno cenzurirano. Među njima je i dokument povezan s istragom velike porote u kojem je 100 stranica potpuno zacrnjeno, navodi BBC.

New Epstein images released by U.S. Justice Department
Zacrnjeni dokumenti
Foto: U.S. Justice Department/REUTERS

Dužnosnici su, prema zakonu, smjeli cenzurirati materijale kako bi zaštitili identitet žrtava ili bilo što povezano s aktivnom kriminalnom istragom, ali su zakonom bili obvezani objasniti takve cenzure. Ministarstva pravosuđa SAD-a naglasilo je kako je iznimno oprezno da ne identificira žrtve. Među objavljenim dokumentima su fotografije interijera domova Jeffreyja Epsteina, slavnih osoba i zapisi koji detaljno opisuju zlostavljanje koje su pretrpjele žrtve preminulog seksualnog prijestupnika.

No, neke su žrtve izrazile frustraciju zbog cenzuriranja. Primjerice, Liz Stein rekla je za BBC da želi da svi dokazi o zločinima budu javni. Marina Lacerda, koja je zlostavljana kao 14-godišnjakinja, rekla je da su mnoge cenzure nepotrebne i da se štite moćni muškarci.

Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...
cenzura SAD Jeffrey Epstein

Komentara 2

SL
slavenZadravec
00:32 21.12.2025.

Jasno da su maknuti dokazi prijateljstva / suradnje Epstein - Trump. Trump je i prije davao izjave kako on tretira žene / djevojke, ali dokazi o tome bi bili nešto drugo. Ipak, dokazi vjerovatno postoje u drugim fajlovima, ... slike poslane prijateljima, voicemail hvastanja, facebook ... Zataškavanje dokaza će biti jedan od argumenata na sudu

BR
BRSA
00:06 21.12.2025.

Objavljivanje imena žrtava ili svjedoka optužbi može biti rizično i/ili kompromitirajuće. Ako žrtva želi da se dokumenti i njezine slike objave i time obustavi istraga protiv njezinih zlostavljača, to može zatražiti samo u svoje ime, ali ne i u ime drugih žrtava koje žele da se istrage protiv njihovih zlostavljača nastave, a njihove slike, imena i dokumenti ostanu do kraja istrage ili trajno cenzurirani.

