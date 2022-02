Uznemirujuća snimka: Oklopno vozilo pregazilo civilni automobil u Kijevu

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj oklopno vozilo gazi civilni automobil koji mu dolazi u susret. Snimka je nastala u kijevskoj četvrti Obolon.

Građani Kijeva snimali su sukobe u glavnom gradu Ukrajine pa je tako snimljen i ovaj užasan trenutak. Na snimci se vidi kako oklopno vozilo prelazi preko automobila. Upozoravamo vas da je snimka uznemirujuća!

Kasnije se pojavila i druga snimka na kojoj se vidi kako građani pokušavaju izvući vozača. Sudeći prema snimci, muškarac je preživio nalet oklopnog vozila koje je smrskalo automobil, no nije poznato kakve je ozljede zadobio.

Ne može se sa sigurnošću reći o čijem se vozilu radi. U nekim komentarima se može pročitati kako se radi o oklopnom vozilu Strela-10, mobilnom raketnom sustavu zemlja-zrak, koje su ukrali saboteri. U opisu snimke stoji i kako su ukrajinske volonterske snage uhvatile sabotere.

Ukrainian volunteers killed/captured saboteurs who stole a Flatbed ZU23 Techincal and a Strela-10 that flattened a civilian car. pic.twitter.com/Qlm4YWHpZi