UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
POZVAO NA KOORDINACIJU EU-A

Plenković o Grenlandu i Trumpu: Ne treba stvarati tenzije, Hrvatska ne šalje svoje vojnike

Zagreb: Premijer Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednicer Vlade
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
19.01.2026.
u 20:32

Naglasio je da EU mora svoje odnose s partnerima poboljšavati, a ne zatezati

Potrebno je pronaći razumno rješenje za spor između Washingtona i Europske unije o Grenlandu i ne stvarati tenzije gdje ne treba, poručio je u ponedjeljak hrvatski premijer Andrej Plenković, dodajući da Zagreb neće slati vojnike na taj arktički otok. "Situacija je takva da trebamo razgovarati. ... Da, treba pronaći rješenje koje je razumno i kvalitetno i dobro i ne stvarati tenzije tamo gdje ih ne treba stvarati", rekao je Plenković na tiskovnoj konferenciji nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Odgovarao je na pitanja novinara o tome treba li se Europska unija suprotstaviti naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme kontrolu nad arktičkim otokom. Naglasio je da EU mora svoje odnose s partnerima poboljšavati, a ne zatezati. "Imamo dovoljno drugih aktera u svijetu koji su bitno dalje od našeg vrijednosnog sustava s kojima imamo niz velikih, krupnih tema na dnevnom redu pa ne mislim da je baš mudro da dolazi do tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije", kazao je Plenković.

Iako je SAD nazvao prijateljskom i savezničkom zemljom, kazao je da sada ipak očito postoje tenzije, ali da za njih nije kriva Europska unija. Trump je zaprijetio da će uvesti dodatne carine od 10 posto od 1. veljače za osam europskih zemalja, od kojih su njih šest članice EU-a. Riječ je o zemljama koje su poslale svoje vojnike na vojnu vježbu na Grenland, arktički otok u sastavu Kraljevine Danske. Carine bi se od 1. lipnja povećale na 25 posto i bile bi na snazi sve dok SAD ne dobije Grenland, najavio je Trump.

Hrvatski premijer, koji u utorak putuje u švicarski Davos gdje se održava Svjetski gospodarski forum, a u četvrtak na neformalni sastanak Europskog vijeća, rekao je da je u ovakvim okolnostima, odnosno u situaciji u kojoj se carine koriste za rješavanje nekih drugih političkih pitanja, "itekako važno da imamo jedan koordinirani stav na razini šefova država i vlada".

"Zato će ta neformalna večera (u četvrtak) poslužiti da malo kalibriramo stavove, da razmijenimo mišljenja da znamo gdje smo otprilike u ovoj situaciji u kojoj se danas nalazimo. Mi smatramo da se treba dogovoriti, razgovarati, računati jedni na druge kao što smo činili do sada", rekao je premijer.

Na pitanje novinara o tome razmišlja li Hrvatska poslati dio svojih vojnika na Grenland, premijer je odgovorio da je bilo rasprava u okviru vojnog odbora NATO-a na temu određene prisutnosti saveznika, ali da smatra da "nema nikakve potrebe da Hrvatska uopće  razmatra takvu opciju niti smo to ikada razmotrili". "Ne vidim nikakvu dodanu vrijednost ni za Hrvatsku ni za Dansku ni za Grenland, a ni za odnose sa SAD-om ... Mislim da to uopće nije opcija", poručio je Plenković.
Ključne riječi
Europa Andrej Plenković SAD Grenland

