Amerikanci i Izraelci ratuju s Iranom, a oni su na udaru: Od početka sukoba na njih je ispaljeno 1700 projektila i dronova

Iran je upozorio da bi svaki napad na zemlju mogao izazvati regionalni sukob, no SAD i Izrael ili nisu ozbiljno shvatili ta upozorenja, ili su procijenili da je rizik vrijedan preuzimanja. Jedanaest dana od početka sukoba, najveći teret snose arapske zemlje Zaljeva, a najviše pogođeni su Ujedinjeni Arapski Emirati.

Prema podacima Ministarstva obrane UAE, od početka sukoba na zemlju je ispaljeno više od 1.700 projektila i dronova, pri čemu je više od 90 posto uništeno zahvaljujući presretačima, borbenim zrakoplovima i helikopterima. Američki predsjednik Donald Trump priznao je u intervjuu za CNN-ovog Jakea Tappera prošlog tjedna da ga je najveće iznenađenje u ratu bila spremnost Irana da napadne svoje arapske susjede.

Iranska Islamska revolucionarna garda u nedjelju je objavila da 60 posto svoje vatrene moći koristi protiv, kako navode, američkih „baza” i „strateških interesa” u susjednim arapskim državama, dok je ostatak usmjeren na Izrael. UAE je primio više projektila nego bilo koja druga zemlja, čak više nego Izrael, koji je zajedno sa SAD-om pokrenuo ovaj sukob. Projektili su pogodili domove, urede i prometnice u gusto naseljenim urbanim područjima, pri čemu su poginula četiri civila.

„Dubai je zapravo epicentar globalizacije,” kaže Fawaz Gerges, profesor međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije. „Iranski čelnici gledaju na Dubai kao temelj zapadnog globalnog ekonomskog sustava… svaki udarac tamo trese svjetsko gospodarstvo, ne samo Dubai i UAE.”

Napadi na Dubai i ključne objekte poput međunarodne zračne luke izazvali su psihološki šok među tisućama stranih radnika i turista. Gerges podsjeća na ironičnu situaciju: UAE je godinama bio ekonomski partner Iranu, dok je Teheran bio pod snažnim sankcijama. Jedan dužnosnik UAE rekao je CNN-u da će se odnosi s Iranom u konačnici normalizirati, no obnova povjerenja mogla bi trajati „desetljećima.”

UAE je jedan od najvećih trgovačkih partnera Irana, odmah nakon Kine, s dvosmjernim prometom od 28 milijardi dolara u 2024. godini i oko pola milijuna iranskih građana koji žive u Emiratima. Iran napade opravdava dugogodišnjim strateškim savezništvom Abu Dhabija s Washingtonom.

UAE je uložio desetke milijardi dolara u američke borbene avione, helikoptere i sustave protuzračne obrane, koji sada štite zemlju i strance od iranskih napada. Sanam Vakil iz Chatham Housea objašnjava: „Napadom na UAE Iran ne samo da pogađa ključnog američkog partnera, već šalje poruku da zemlja koja prima milijune stranaca i služi kao čvorište globalnih financija, zrakoplovstva i trgovine ne može biti izolirana.”

Geografski faktor dodatno olakšava napade, između Irana i UAE tek je oko 100 kilometara vode. Gerges pojašnjava: „Doslovno, susjedi smo. Daleko je lakše napasti Dubai i UAE nego, recimo, Jordan ili Izrael, jer Izrael ima snažan sustav protuzračne obrane.” Predsjednik UAE Mohamed bin Zayed al Nahyan posjetio je tijekom vikenda ozlijeđene i uputio rijetko upozorenje neprijateljima države: „Kažem im – nemojte se zavaravati izgledom UAE. Emirati imaju debelu kožu i gorko meso – nismo laka meta.”

Mina Al-Oraibi, urednica UAE novina The National, komentira reakciju stanovnika: „Ujutro kad je rat počeo, ljudi su bili uznemireni jer su Izrael i SAD posegnuli za vojnim putem… no vrlo brzo, kada je Iran počeo napadati UAE i druge zemlje, bijes i osjećaj nepravde okrenuli su se protiv Irana.”

Iako su kratkotrajno nadali da će se napadi smiriti nakon isprike iranskog predsjednika Masouda Pezeshkiana, nove rakete ponovno prijete UAE i drugim zemljama Zaljeva. Ipak, na plažama Dubaija život se nastavlja, a turisti i stanovnici odbijaju dopustiti da sukob mijenja svakodnevicu.