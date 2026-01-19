Naši Portali
UŽIVO
UŽIVO Barakude nastavljaju lov na polufinale Eura, važan igrač danas neće nastupiti
NE VIDI NIŠTA SPORNO

Plenković protiv zabrane Thompsonove pjesme: 'To je neformalna himna naših rukometaša'

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
19.01.2026.
u 20:10

"Pjesma je jako lijepa, popularna i sportaši je vole. Uostalom, što da oni slušaju na utakmicama nacionalne vrste? Valjda trebaju slušati neke pjesme koje ih potiču na što entuzijastičniji pristup borbi za boje svoje zastave, svoje zemlje i svoje države", rekao je

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je kako je protiv zabrane Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu ustvrdivši kako je pjesma lijepa, popularna i sportaši je vole, te 'u sadržajnom smislu u njoj nema ništa sporno po bilo kojem kriteriju'. 

"Mi smo uvijek protiv svih zabrana, pogotovo pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša", rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora upitan za komentar odluke Europske rukometne federacije o zabrani te Thompsonove pjesme. Ustvrdio je i kako 'smo uz tu pjesmu prošle godine svi bili sretni i zadovoljni kada je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na Svjetskom rukometnom prvenstvu održanom u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj'. 

"Pjesma je jako lijepa, popularna i sportaši je vole. Uostalom, što da oni slušaju na utakmicama nacionalne vrste? Valjda trebaju slušati neke pjesme koje ih potiču na što entuzijastičniji pristup borbi za boje svoje zastave, svoje zemlje i svoje države", rekao je. Istaknuo je i da je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" prošle godine dizala naše rukometaše na utakmicama.

Predsjednik HDZ-a kazao je i da u toj pjesmi u sadržajnom pogledu nema ništa što bi bilo kome trebalo biti sporno po bilo kojem kriteriju. Ponovio je da su protiv bilo kakve zabrane, 'pjesma im se sviđa te bi bilo lijepo da se pušta i potakne naše rukometaše na što bolje rezultate na Europskom prvenstvu'. 

Moguće, smatra, radi se o nekoj političkoj i zakulisnoj igri kako bi se napravila neka vrsta "mini teme", ali nema informacije o tome tko je što govorio Europskoj rukometnoj federaciji. "Sigurno nije netko tko navija za Hrvatsku niti pri tome obožava izvođača", kazao je.

CI
cipiripipi
20:29 19.01.2026.

Još zanimljivije su izjave one šake jada s ljevice. Osobito one bračke "ženstvene" bedevije. Sramota je kakvu ljevicu imamo. Anacionalnu, jugonostalgičnu i srboljubnu. Koliko oni vole Hrvatsku tako im Bog vratio. I njima i njihovoj djeci.

KE
kermitt
20:56 19.01.2026.

Plenki nije potrebno opravdavati rukometaše pred tim jugonostalgičarima i orjunašima jer vole svoju zemlju, thompsona i njegove pjesme..oni to nikada neće shvatiti, ni prihvatiti ni pomiriti se s time jer ih žulja HRVATSKA! A sada ovakve izjave nažalost nemaju višee efekta s obzirom da se njima ništa neće promijeniti. No, možda je došlo vrijeme da tiha diplomacija u hrs počne raditi svoj posao temeljito i pedantno kako se ovakve situacije više nebi nikada ponovile. Na obostrano zadovoljstvo svih naših igrača i navijača.

NO
NoStress
20:26 19.01.2026.

Ne sramiti se vise. Vide u Europi sta se dogadja i njima ne mozes prodavati price o tome da je Thompson domoljub.

