Plenković protiv zabrane Thompsonove pjesme: 'To je neformalna himna naših rukometaša'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je kako je protiv zabrane Thompsonove pjesme "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu ustvrdivši kako je pjesma lijepa, popularna i sportaši je vole, te 'u sadržajnom smislu u njoj nema ništa sporno po bilo kojem kriteriju'.

"Mi smo uvijek protiv svih zabrana, pogotovo pjesme koja je neformalna himna ove generacije hrvatskih rukometaša", rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora upitan za komentar odluke Europske rukometne federacije o zabrani te Thompsonove pjesme. Ustvrdio je i kako 'smo uz tu pjesmu prošle godine svi bili sretni i zadovoljni kada je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju na Svjetskom rukometnom prvenstvu održanom u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj'.

"Pjesma je jako lijepa, popularna i sportaši je vole. Uostalom, što da oni slušaju na utakmicama nacionalne vrste? Valjda trebaju slušati neke pjesme koje ih potiču na što entuzijastičniji pristup borbi za boje svoje zastave, svoje zemlje i svoje države", rekao je. Istaknuo je i da je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" prošle godine dizala naše rukometaše na utakmicama.

Predsjednik HDZ-a kazao je i da u toj pjesmi u sadržajnom pogledu nema ništa što bi bilo kome trebalo biti sporno po bilo kojem kriteriju. Ponovio je da su protiv bilo kakve zabrane, 'pjesma im se sviđa te bi bilo lijepo da se pušta i potakne naše rukometaše na što bolje rezultate na Europskom prvenstvu'.

Moguće, smatra, radi se o nekoj političkoj i zakulisnoj igri kako bi se napravila neka vrsta "mini teme", ali nema informacije o tome tko je što govorio Europskoj rukometnoj federaciji. "Sigurno nije netko tko navija za Hrvatsku niti pri tome obožava izvođača", kazao je.