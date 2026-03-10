Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu: 'Mi smo ti koji će odrediti kraj rata'

*Izraelske i američke snage napale su Iran krajem veljače

*Trump: Rat u Iranu je uskoro gotov, ali spremni smo i na još jače udare

*Iranska revolucionarna garda: Mi smo ti koji određujemo kraj rata

*Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz Hormuški tjesnac

6:40 - Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je u utorak ujutro da će oni "odrediti kraj rata", odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti. "Mi smo ti koji će odrediti kraj rata", priopćio je IRGC u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim. "Uvjeti na bojnom polju i kraj rata u rukama su Islamske Republike", dodaje se u izjavi.

Ranije je Trump rekao za američku televizijsku postaju CBS News da rat s Iranom smatra uglavnom završenim. "Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Tek što imaju nešto projektila. Njihovi dronovi posvuda se ruše, čak i oni njihove proizvodnje. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu", rekao je. Trump je dodao da je SAD "vrlo daleko" ispred inicijalnog procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet tjedana. Izraelske i američke snage napale su Iran krajem veljače, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu obranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti. Nakon što su napadi započeli, Trump je rekao da očekuje da će kampanja trajati četiri do pet tjedana.

Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški tjesnac, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili europska zemlja koja protjera veleposlanike Izraela i SAD-a sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji. Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.

6:31 - Poginula je 29-godišnja žena u iranskom napadu u Bahreinu, priopćile su vlasti te države Perzijskog zaljeva rano u utorak. Osam drugih osoba ozlijeđeno je kada je pogođena stambena zgrada u glavnom gradu Manami, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Napad se dogodio nakon što je bahreinsko ministarstvo zdravstva rano u ponedjeljak izvijestilo da su 32 osobe, uključujući nekoliko djece, ranjene u iranskom napadu dronom na otok Sitru južno od Maname. Iranska vojska također je napala postrojenje za desalinizaciju vode, priopćile su vlasti.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u subotu je rekao da Teheran neće ispaljivati ​​rakete niti napadati svoje susjede sve dok se s njihovog teritorija ne izvode napadi na Iran. No nekoliko zaljevskih država nastavilo je izvještavati o raketnim i napadima dronovima iz Irana.

6:25 - Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u ponedjeljak je iznio proturječne izjave u vezi s ratom u Iranu, sugerirajući da će on "uskoro" završiti, ali i da SAD još nije ostvario dovoljno ciljeva. "Uskoro će završiti", ustvrdio je američki predsjednik tijekom konferencije za novinare u svom golf resortu Doral na Floridi, misleći na rat koji su Sjedinjene Države s Izraelom pokrenule protiv Irana nakon neuspješnih pregovora o nuklearnom sporazumu. Ta je izjava odmah uzrokovala pad cijena nafte.

"Neću dopustiti terorističkom režimu da drži svijet kao taoca i pokuša zaustaviti svjetsku opskrbu naftom. A ako Iran išta poduzme u tom smjeru, bit će puno, puno jače pogođeni", izjavio je također republikanski vođa na svojoj prvoj takvoj konferenciji za novinare od početka sukoba. "Krenuli smo na kratki izlet jer smo osjećali da se moramo riješiti nekih ljudi. I mislim da ćete vidjeti da će to i biti kratki izlet", izjavio je također u govoru republikanskim zastupnicima okupljenima u Doralu.

"Mislim da je rat gotov, manje-više", ponovio je također Trump u telefonskom intervjuu s novinarom CBS Newsa, izjavivši da je sukob "daleko ispred" vremenskog okvira od četiri do pet tjedana koji je prethodno zacrtao. Američki predsjednik, koji daje proturječne izjave o ciljevima i vremenskom okviru izraelsko-američke ofenzive, također je članovima Kongresa rekao da Sjedinjene Države neće "stati dok neprijatelj ne bude potpuno i definitivno poražen".

"Konačna pobjeda"

"Već smo pobijedili na mnogim frontama, ali još nismo osvojili dovoljno. Krećemo se odlučnije nego ikad prije prema konačnoj pobjedi", dodao je. "Do danas smo pogodili više od 5000 ciljeva, nekih vrlo važnih, a najvažnije ciljeve odvojili smo za slučaj da nam kasnije zatrebaju", rekao je također tijekom svoje konferencije za novinare.

Konzervativni zastupnici strahuju da bi sukob u Iranu, dovede li do trajnog porasta cijena benzina i snažno optereti gospodarstvo, mogao rezultirati oštrim posljedicama na međuizborima za Kongres u studenom. U razgovoru s novinarom CBS-a, Donald Trump je također rekao da "razmatra preuzimanje kontrole" nad Hormuškim tjesnacem, strateškim plovnim putem za globalnu trgovinu i naftu, gdje je zbog sukoba promet praktički zaustavljen. Američki predsjednik također nije ponudio jasne odgovore oko pravih ciljeva Sjedinjenih Država u ovoj ofenzivi koju provodi zajedno s Izraelom. Govorio je o neutralizaciji iranskog nuklearnog programa i balističkih raketnih kapaciteta Islamske Republike, ali je aludirao i na šire ambicije rušenja vlade.