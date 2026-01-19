Trumpove ambicije oko Grenlanda potiču rasprave o NATO misiji

Danska i Grenland su raspravljali o mogućnosti misije NATO-a na Grenlandu i na Arktiku, kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u ponedjeljak. Do razgovora je došlo u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump pojačava svoje napore da preuzme kontrolu nad Grenlandom od Danske, svoje saveznice u NATO-u, zbog čega je Europska unija počela razmatrati protumjere.

Poulsen je to rekao nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i grenlandskom ministricom vanjskih poslova Vivian Motzfeldt u Bruxellesu. "Predložili smo to. Glavni tajnik NATO-a je to također primio na znanje, a ja vjerujem da sada možemo uspostaviti okvir kako bi se to i postiglo", izjavio je Poulsen. "To je također u skladu s onim o čemu smo raspravljali s grenlandskom vladom".

Također i Kanada razmatra hoće li poslati mali kontingent vojnika na Grenland koji bi sudjelovao u vojnim vježbama NATO saveza, rekao je u ponedjeljak izvor upoznat s tim pitanjem. Vojni dužnosnici predstavili su vladi planove za operaciju i čekaju odluku premijera Marka Carneyja, rekao je izvor koji je zatražio anonimnost zbog osjetljivosti teme.

Carneyjev ured odbio je komentirati vijest. Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će preuzeti Grenland predstavljaju izazov za Carneyja, koji želi pokazati solidarnost s europskim saveznicima a da se ne zamjeri Trumpu. "Zabrinuti smo zbog ove eskalacije, da budem potpuno jasan. Uvijek ćemo podržavati suverenitet i teritorijalni integritet zemalja, gdje god one bile", rekao je Carney novinarima u Dohi u nedjelju.