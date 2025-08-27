Partnerica hrvatskog pilota radila u međunarodnim misijama na Kosovu. Imala bliske veze s mnogim EULEX sucima i tužiteljima

U velikom špijunskom skandalu našao se hrvatski pilot helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. iz Splita kojeg Županijsko državno odvjetništvo iz Splita sumnjiči za špijunažu u korist Srbije, zajedno s njegovom djevojkom A. M. iz Kosovske Mitrovice.

Kako je prva objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je oboje uhićeno prije mjesec dana na jednom od otoka splitskog arhipelaga. Za sada nisu poznati razlozi tog prvog uhićenja, no ubrzo je pilot pušten dok je njegovoj djevojci određeno protjerivanje iz Hrvatske. U međuvremenu je pretraga njihovih mobilnih uređaja dovela istražitelje do komunikacije koja je ukazivala na prenošenje osjetljivih informacija srpskim političarima, a koje je pilot svojoj djevojci javljao tijekom svoga boravka na Kosovu, gdje je djelovao kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a, odnosno međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu pod vodstvom NATO saveza.

Tada je dvojac opet uhićen. Kazneni zakon RH, za kazneno djelo špijunaže, propisuje kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina koja sada prijeti ovom špijunskom ljubavnom paru.

Iako službenih informacija o detaljima za koje su optuženi nema, što je i očekivano s obzirom na osjetljivost situacije, u medije je isplivala informacija kako je A. M., sociologinja zaposlena u jednoj njemačkoj organizaciji, prikupljala podatke koje joj je, za svog razmještaja u misiji KFOR na Kosovu, dostavljao njen dečko pilot. Ona ih je dalje prenosila čelnicima glavne srpske stranke na Kosovu “Srpska lista”, koja usko surađuje s Vladom Republike Srbije te, utvrđeno je pregledom mobitela, čak i jednom novinaru poznate međunarodne novinske agencije. Tako se navodi kako je dvojac preko aplikacije WhatsApp izmjenjivao poruke s povjerljivim podacima o kretanju i planovima snaga KFOR-a vezanima uz situaciju na sjeveru Kosova, za što je srpska vlast posebno zainteresirana.

Prema informacijama koje su procurile, pilot i njegova djevojka povjerljive informacije otkrivali su u četiri konkretna slučaja. U jednom od tih slučaja pilot J. I. svojoj je partnerici prenosio informacije vezane uz postupanje postrojbi KFOR-a u Zubinu Potoku, naselju na sjeveru Kosova s većinskim srpskim stanovništvom, koje je bilo poprište sukoba i iznimnih napetosti tamošnjih Srba i kosovske vlasti. Uz to, hrvatski pilot prenio je i povjerljive podatke vezane uz slučaj Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije koji je uhićen početkom prosinca 2022. godine zbog sumnje u sudjelovanju u napadu na ured Centralne izborne komisije Kosova. Pantićevo uhićenje dovelo je tada do pobune srpskog stanovništva i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

A. M. je radila i za Misiju Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, čija je zadaća pomoći ustanovama, pravosudnim tijelima i policiji i ostalom agencijama za provedbu zakona (EULEX) i Privremenu administrativnu misiju Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNIMIK). Sumnja se da je imala bliske veze s mnogim EULEX sucima i tužiteljima, koje je, prema izvorima, navodno ucjenjivala. A. M. je, dodaju izvori, na nekoliko putovanja pratila pratila direktora nevladine organizacije Aktiv Miodraga Milićevića i bivšeg člana upravljačkog tima odgovornog za stvaranje Zajednice općina sa srpskom većinom Igora Kallamara.

Srpske službe vrbovale su i poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim organizacijama na Kosovu, koristeći ih za prikupljanje informacija i miješanje u pravosuđe, osobito protiv članova OVK-a. Prema izvorima, A. M. je kontinuirano informirala dužnosnike Liste Srpska o zbivanjima u tim organizacijama.