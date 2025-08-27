Detalji špijunaže u HV-u: 'To može ugroziti nacionalnu sigurnost'; Mandić: 'Djevojka je imala vezu s Vučićevim uredom'

U Splitu je u tijeku slučaj u kojem je vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pod istragom zbog sumnje na špijunažu. Protiv njega se vodi postupak zbog sumnje da je partnerici iz Srbije odavao povjerljive informacije, a na Županijskom sudu odlučuje se hoće li završiti u istražnom zatvoru. Njegovo uhićenje pod sumnjom za špijunažu potvrdili su iz MORH-a za Dnevnik Nove TV. Navodno je osjetljive podatke prosljeđivao djevojci iz Kosovske Mitrovice, a ona ih potom prenosila dalje.

"Takve informacije mogu značajno ugroziti nacionalnu sigurnost, to regulira zakon o tajnosti podataka, najviša razina je vrlo tajno, i to može nanijeti i nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti. Što je ovdje slučaj, to će utvrditi hrvatski sigurnosni sustav", izjavio je dr. sc. Tonći Prodan, bivši djelatnik sigurnosnih službi. Prema prvim podacima, riječ je o pilotu koji je bio angažiran u misiji na Kosovu. U istragu su uključene i civilna i vojna policija, a sve nadzire DORH, koji poručuje da su detalji potpuno tajni. Pilot i njegova djevojka ranije su već bili uhićeni – on je tada pušten, a ona smještena u centar za strance s rješenjem o protjerivanju. No nakon pregleda njihovih mobitela istražitelji su pronašli kompromitirajuću komunikaciju, zbog čega su oboje ponovno uhićeni.

"Ovakvi se incidenti u svijetu događaju stalno, ali ne moraju završiti na ovakav način – to obavještajna struka zna na više načina upravljati s ovakvom situacijom", dodao je Prodan. Članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost upozoravaju da je riječ o vrlo ozbiljnom slučaju i ističu da će se o njemu raspravljati na sjednici odbora. "Jer nam je u ovakvim vremenima zaista svima cilj, svim strankama, bez obzira na razlike u politikama. Svima nam je cilj sigurnost svih naših građana i naše zemlje, svih naših misija u zemljama u kojima participiramo u misijama", rekla je Sandra Benčić (Možemo).

Igor Peternel (DOMiNO) ističe: "Imamo potencijalnog špijuna u HRZ, to su vrlo zabrinjavajuće stvari i govore nam kakvo je stanje u oružanim snagama i kakvo je stanje sigurnosti u Hrvatskoj - a ono je vrlo upitno". Mišel Jakšić (SDP) dodaje: "Ovaj slučaj nam jasno govori da je potrebno odgovornije i racionalnije pristupanje sigurnosnim izazovima u kojima se nalazimo. očekujemo odgovor da li je bilo kakvih propusta kod sigurnosnih provjera". "Ovo se može dogoditi u svakoj zemlji, pogotovo u smislu globalnih okolnosti i konteksta u kojem se sve događa, ovo je jedan sigurnosni propust i vjerujem da će služe reagirati na njega", kazao je Dario Hrebak (HSLS). Za kazneno djelo špijunaže predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Iz Vlade poručuju da slučaj ne komentiraju, dok se predsjednik Republike zasad nije oglasio.

Cijelu dramu je komentirao i vojni analitičar Ivica Mandić. "On je bio vojni pilot u jednoj međunarodnoj mirovnoj operaciji koja se odvijala na Kosovu. To su mogle biti informacije o snagama NATO-a ili Europske unije, odnosno EULEX-a. Drugu vrstu informacija, koje bi mogla ugroziti nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, niti je znao niti je mogao dati", rekao je Mandić za Novu TV.

"Djevojka je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i s uredom kosovskog premijera. Pitanje je je li u takvoj operacija agent bio poslušan jer postoje informacije da je radila i za drugu službu jedne velike članice NATO-a", napomenuo je. "Sustav radi i on pokazuje da radi. Nekakva skretanja ljudi uvijek se mogu dogoditi, ali sustav savršeno dobro radi i ne treba kod svakog ovakvog problema dizati dreku i tražiti greške u sustavu. Naprotiv, sustav je to primijetio i procesuirao", zaključio je.