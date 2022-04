Ovo se neće svidjeti putnicima: Ryanair otkazao niz letova iz Zagreba za lipanj

Nekoliko dana nakon što su otkazani brojni letovi Ryanaira iz Zagreba za svibanj ove godine, ovaj je avioprijevoznik napravio dodatne izmjene u svom redu letenja za ovu ljetnu sezonu te otkazao niz letova na međunarodnim linijama prema odnosno iz Zagreba za lipanj ove godine, piše croatianaviation.com.

Irski avioprijevoznik smanjio je broj operacija za lipanj ove godine na sljedećim linijama:

Brussels Charleroi - umjesto pet, dva leta tjedno,

Paphos - umjesto tri, jedan let tjedno,

Dusseldorf Weeze - umjesto tri, dva leta tjedno,

Frankfurt Hahn - umjesto tri, dva leta tjedno,

Karlsruhe - umjesto tri, dva leta tjedno,

Memmingen - umjesto tri, dva leta tjedno,

Corfu - otkazani svi letovi,

Brindisi - otkazani svi letovi,

Milano Bergamo - umjesto pet, četiri leta tjedno,

Malta - umjesto tri, dva leta tjedno,

Oslo Torp - umjesto dva, jedan let tjedno,

Malaga - umjesto dva, jedan let tjedno,

Goteborg - umjesto tri, dva leta tjedno,

Malmo - umjesto tri, dva leta tjedno,

Basel - otkazani svi letovi.

Ukupno je samo u lipnju na 15 navedenih linija otkazano više od 190 letova, što je 35 tisuća sjedala manje prema odnosno iz Zagreba u odnosu na prvotni plan ovog avioprijevoznika.

Ryanair putnicima nudi mogućnost povrata uplaćenih sredstava za aviokartu te promjenu datuma putovanja sukladno raspoloživosti na drugim letovima.