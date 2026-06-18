Župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog tuče za područje šest općina i Grada Lepoglave

Župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područja općina Cestica, Bednja, Vinica, Petrijanec, Maruševec i Breznički Hum te Grada Lepoglave. Područje Općine Cestica tuča je pogodila dvaput ovoga mjeseca, prvo 10. lipnja, a potom ponovno samo četiri dana kasnije, 14. lipnja. Zabilježene su znatne štete na poljoprivrednim kulturama, umanjenje i gubitak očekivanog uroda u voćnjacima, vinogradima i na ratarskim kulturama, ali i na stambenim i gospodarskim objektima te prometnoj infrastrukturi. Prema procjenama, štete u poljoprivredi kreću se od 30 do 100 posto, zbog čega je Općina Cestica uputila zahtjev za proglašenjem prirodne nepogode. Preostalih šest jedinica lokalne samouprave olujno nevrijeme praćeno jakom kišom, intenzivnim vjetrom i tučom pogodilo je 14. lipnja. Tuča je lokalno bila izrazito krupna i padala je u više navrata, što je uzrokovalo oštećenja vegetacije i prouzročilo značajno umanjenje i gubitak uroda u voćnjacima, vinogradima i ratarskim kulturama, ističu u Varaždinskoj županiji. Procjene šteta se, ovisno o lokaciji, kreću od 30 do 100 posto. Uz to su štete zabilježene na građevinama i prometnoj infrastrukturi, zbog čega su načelnici i gradonačelnik uputili zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti gradskom/općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. U roku od 15 dana gradsko/općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, a u roku od 50 dana Županijskom povjerenstvu dostaviti konačnu procijenjenu štetu. Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene štete dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima.