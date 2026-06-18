Poznata odluka Vrhovnog suda oko konverzije: Potrošačima ponovo kamate bez glavnice na koju se odnose

Iako još nije službeno objavljena, poznata je odluka proširenog vijeća Vrhovnog suda vezana uz konvertirane kredite jer je poslana prvo strankama u sporu: i prema njoj, kao i prema prethodnoj otprije dvije i pol godine, potrošači s konvertiranim kreditima u CHF imaju pravo na povrat samo zateznih kamata na preplate po kreditima, ali ne i na preplaćenu glavnicu.

Preplata bi se računala od dana sklapanja temeljnog ugovora do dana konverzije 30. rujna 2015. Zatezne kamate računaju se „povrh“ iznosa preplate koji je utvrđen konverzijom. Odluka je objavljena uz četiri izdvojena mišljenja sudaca iz proširenog vijeća na ovu odluku većine kojoj je prethodilo čak pet zahtjeva za izuzeće sudaca.

Odluku je prokomentirao i Goran Aleksić, koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak:

- Moram priznati da sam takvu odluku očekivao. Previše je kvalitetnih sudaca otišlo u mirovinu, na Vrhovnom sudu je ostala bankarska većina, osnažena i nekim novim apologetima bankarskoga lopovluka. Odluka je protivna Zakonu o obveznim odnosima, jer je devet sudaca spriječilo potrošače da dobiju svoj novac na temelju čl. 323. Zakona o obveznim odnosima, protivna je pravu EU, jer Sud EU u svojim presudama C-118/17 i C-705/21 nedvojbeno upućuje da se puna restitucija mora omogućiti. Protivna je Ustavu i Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što devet sudaca ne prihvaća vještačenje koje nedvojbeno govori o tomu da preplaćeni iznosi konverzijom nisu isplaćeni, a diskriminacijska je zbog toga što svaki potrošač koji JEST konvertirao kredit i koji će dobiti samo zatezne kamate na kraju plaća 20 do 30 posto više za ukupnu otplatu kredita od potrošača koji nije konvertirao, ali je dobio puno obeštećenje – oštar je Aleksić koji zahvaljuje sucima Damiru Kontrecu, Jadranku Jugu, Draženu Jakovini i Josipu Turkalju na izdvojenim mišljenjima koja će, kako kaže, biti od velike pomoći na Ustavnom sudu svakome tko pošalje ustavnu tužbu kako bi ukinuo odluku Vrhovnog suda po svome pojedinačnom predmetu.

- Jer, sada nam ne preostaje ništa drugo nego ustavnim tužbama ukidati nezakonite i neustavne odluke Vrhovnog suda koje će slijediti u svim pojedinačnim predmetima – poručio je predstavnik Udruge Franak koja će konferenciju za novinare na ovu temu održati sutra.