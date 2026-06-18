Oglasio se i HUB: Banke će razmotriti daljnje pravne mogućnosti

O odluci Vrhovnog suda, prema kojoj korisnici CHF kredita koji su proveli zakonsku konverziju imaju pravo na isplatu zakonskih zateznih kamata na više plaćene iznose do dana provedbe konverzije, ali ne i na povrat preplaćene glavnice, oglasila se i Hrvataka udruga banaka. Poručuju da takvo stajalište otvara pitanja pravne sigurnosti i predstavljaju odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje CHF kredita.

Prilikom donošenja Zakona o konverziji i sama je Vlada Republike Hrvatske naglašavala da je riječ o izvanrednoj i jednokratnoj intervenciji kojom se nastojala uspostaviti ravnoteža među ugovornim stranama te trajno riješiti problem CHF kredita - podsjeća HUB te dodaj eda je temeljna svrha zakona bila uklanjanje pravne nesigurnosti i zaustavljanje daljnjeg produbljivanja sudskih sporova povezanih s CHF kreditima.

Kažu kako je Hrvatska pritom razvila jedinstveno zakonodavno rješenje u Europi jer je država izravno intervenirala u postojeće ugovorne odnose te bankama nametnula obvezu da svim korisnicima CHF kredita ponude i provedu konverziju. Korisnici su sami odlučivali hoće li konverziju prihvatiti, a oni koji su je prihvatili stavljeni su u položaj kao da su od početka imali euro kredit. Bankari tvrde da su konverzijom uklonjeni učinci rasta švicarskog franka, primijenjene kamatne stope usporedivih euro kredita, a sve eventualne razlike i preplate ugrađene u novi obračun kredita te su banke pritom podnijele puni trošak konverzije procijenjen na približno milijardu eura.

Unatoč dvojbama i negativnim posljedicama koje će ova odluka imati na pravnu sigurnost, važno je istaknuti da Vrhovni sud nije prihvatio koncept „punog obeštećenja“, prema kojem bi se korisnike CHF kredita retroaktivno dovelo u položaj kao da su od početka koristili kredit koji tada nije postojao na tržištu. Takav pristup dio bi korisnika stavio u povoljniji položaj od ostalih građana, što nije u skladu ni s praksom Suda Europske unije, koja polazi od uspostave ugovorne ravnoteže, a ne stvaranja "idealnog kredita". Upravo je uspostava takve ravnoteže bila i cilj zakonske konverzije iz 2015. godine - pišu u priopćenju bankari te najavljuju da će banke detaljno analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.