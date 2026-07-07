'Otac Sefedin kilometrima je na leđima noću prenosio blokove leda'

Nitko odavde neće otići žedan i gladan. Međimurci koji se iz nekog razloga nađu u financijskim problemima i ne mogu si kupiti ni kuglicu sladoleda ili sok, ovdje će ga dobiti besplatno. Tako će biti dok sam živ jer na taj način želim zahvaliti Međimurcima što su mojeg oca srdačno prihvatili kada je 1950. godine došao iz Makedonije – kaže nam Florim Hasani (57) iz popularne čakovečke slastičarnice Shock, koji je zajedno s dvojicom braće nastavio slastičarski posao svoga oca. Posljednjih 15 godina, pokojnom ocu u spomen, sladoledom časte i sve polaznike Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu.

Prodao kravu za kartu

Njihov otac Sefedin Hasani, rodom iz Dobrog Dola u makedonskoj općini Gostivar, stigao je u Međimurje 1950. godine. Prodao je kravu kako bi kupio kartu. Putovao je vlakom prema Kotoribi, no zbog tadašnjih pravila na pograničnom području prema Mađarskoj tadašnja milicija nije mu dopustila nastavak puta.

– Morao je sići s vlaka u Maloj Subotici, i tu je njegov život krenuo potpuno novim smjerom. U tom trenutku nije znao kamo ide ni što ga čeka. Ostao je u nepoznatom mjestu, bez doma i bez ikoga svoga. Spavao je u željezničkoj čekaonici. U tim najtežim trenucima pružio mu je ruku gospodin Mandi, vlasnik gostionice koja se nalazila preko željezničke pruge. Sa svojom obitelji primio ga je, dao mu hranu, smještaj i priliku da ponovno stane na noge. Ta ljudska dobrota ostala je duboko zapisana u našoj obitelji. Nakon toga, uz pomoć gospodina Mandija i mještana Male Subotice, moj je otac počeo polako graditi svoj život. Ljudi iz mjesta pomagali su mu, prihvatili ga i omogućili da pokrene mali kiosk koji je bio prvi korak prema slastičarstvu – ispričao je Florim.

Tada se, kaže, sladoled radio potpuno drukčije nego danas, bez strojeva na struju i kompresora. Stroj za izradu sladoleda okretao se ručno, satima. – Otac je usred noći odlazio iz Male Subotice prema osam kilometara udaljenom Čakovcu, do tadašnje Vajde, gdje je preuzimao velike blokove leda teške i do 25 kilograma. Led je nosio pješice, hodajući po željezničkoj pruzi, najkraćim putem između Male Subotice i Čakovca, a zatim bi se istim putem vraćao u Malu Suboticu prije izlaska sunca kako se led ne bi otopio. Led se stavljao oko stroja i otac je satima ručno okretao mašinu za sladoled – napominje.

Sefedin je prehranjivao obitelj koja je ostala u Makedoniji, majku, suprugu i dijete. Kupovao je kruh u Maloj Subotici, pakirao ga i slao poštom vlakom u Makedoniju. – Paket je putovao i do petnaest dana, kruh je bio tvrd, pa su ga kod kuće držali iznad pare kako bi omekšao – dodaje Florim. Otac mu je ispričao kako je s vremenom otvorio i kiosk u Domašincu i Goričanu. U Domašincu je sreo zemljaka iz Makedonije koji se jednom prilikom rasplakao jer je i on imao obitelj u Makedoniji koja je bila gladna kruha.

– Otac je odmah prenio na njega taj kiosk u Domašincu. Rekao mu je: "Kako su meni ljudi u Međimurju pomogli, tako ću sada i ja tebi." Nakon nekoliko godina, kada je stao na noge, čovjek mu je platio nekakvu simboličnu naknadu. Otac je pomagao mnogima Albancima iz Makedonije – kaže Florim.

U Čakovcu je slastičarnicu Sefedin otvorio 1972. godine, u samom centru. Prije je na toj lokaciji bila čekaonica autobusnog kolodvora i krojačnica. – Prvi je u Međimurje donio aparat za kavu. Kupio ga je u Italiji. Prvih mjeseci nikako nije išlo, ljudi su se ovdje bili naviknuli na tursku kavu i već je htio vratiti aparat, no s vremenom su se ljudi naviknuli na espresso. Prvi smo postavili i staklene vitrine za sladoled. Otac je od čovjeka koji je spavao po čekaonicama dogurao do dužnosti predsjednika Udruženja ugostitelja Međimurja – dodaje ponosno, kroz suze.

Stigla im inspekcija

Brojni su, ne samo domaći, mediji objavili priču o njihovu sladoledu s Viagrom, prvom takvom na svijetu. Bila je to prvotravanjska šala, zafrkancija, naravno da u njemu nije bilo smrvljenih plavih Pfizerovih tabletica, no posjetila ih je sanitarna inspekcija, a uzorci sladoleda poslani su na analizu. Florim prati trendove, svake godine odlazi na Međunarodni sajam sladoleda, slastičarstva, čokolade, kave, pekarstva i pizze u Riminiju. U Čakovcu su prvi počeli proizvoditi sladoled bez laktoze i glutena, s listićima mente, bez šećera, sa sibirskom borovnicom... Pola stoljeća surađuju s najvećim proizvođačem smjesa za sladoled iz Italije, kao i s proizvođačem pistacija i lješnjaka na plantaži na Siciliji.