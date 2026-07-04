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DVIJE OSOBE IMAJU PROSTRJELNE RANE

Detalji pucnjave u Čakovcu: Napadač prijetio nožem u klubu, a sukob se nastavio vani. Ispalio je više hitaca

Šibenik: No?as pali komadi fasade na "starom pazaru"
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 09:16

Očevici su odmah alarmirali hitnu i policiju. Iz međimuske policije za portal su rekli da su ozlijeđeni trenutačno na operaciji, a njihova težina ozljeda za sad nije poznata.

Na parkiralištu ugostiteljskog objekta U Čakovcu, kako smo ranije izvijestili, jutros oko 4 sata došlo je do obračuna u kojem su iz vatrenog oružja ozlijeđene dvije osobe. Prema informacijama koje su za portal Međimurske novine dojavili očevici, sve je započelo u klubu, kada je muškarac počeo prijetiti nožem, a potom se sukob nastavio na parkiralištu gdje je izbila tučnjava između više osoba. Situacija je eskalirala kada je napadač izvukao vatreno oružje.

Prema izjavama svjedoka, pišu Međimurske novine, napadač je iz pištolja ispalio više hitaca, pri čemu je jednog muškarca pogodio u nogu, dok je drugome nanio prostrjelnu ranu u predjelu trbuha. Očevici su odmah alarmirali hitnu i policiju. Iz međimurske policije za portal su rekli da su ozlijeđeni trenutačno na operaciji, a njihova težina ozljeda za sad nije poznata. Policijski očevid je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti i identificirali svi sudionici ovog događaja.
Ključne riječi
PU međimurska pucnjava Međimurje Čakovec

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