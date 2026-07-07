FOTO Pogledajte kako su dočekali Milanovića uoči ključnog sastanka: Stigao u Ankaru Vladinim avionom

Domaćin summita je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će u Ankari ugostiti čelnike sve 32 države članice Saveza. Uz šefove država i vlada, na skupu će sudjelovati gotovo stotinu ministara, brojni visoki diplomati i predstavnici međunarodnih organizacija.
Prema programu koji je objavio Ured predsjednika, Milanović će u utorak u 20 sati sudjelovati na svečanoj večeri za šefove država i vlada članica NATO-a, koju u predsjedničkoj palači Beştepe priređuju predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan.
Na ovogodišnjem summitu očekuju se rasprave o aktualnoj situaciji u Ukrajini, ali i o nedavnim sigurnosnim događajima na južnom krilu NATO-a. S obzirom na sve složenije sigurnosne izazove, skup u Ankari smatra se jednim od ključnih sastanaka Saveza u posljednje vrijeme.