FOTO Pogledajte kako su dočekali Milanovića uoči ključnog sastanka: Stigao u Ankaru Vladinim avionom

Predsjednik Republike Zoran Milanović doputovao je u utorak poslijepodne u Ankaru, gdje će sudjelovati na 36. sastanku na vrhu NATO-a.
Predsjednik Republike Zoran Milanović doputovao je u utorak poslijepodne u Ankaru, gdje će sudjelovati na 36. sastanku na vrhu NATO-a.
Foto: REUTERS
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Hrvatsku će na jednom od najvažnijih sigurnosnih skupova godine, uz Milanovića, predstavljati i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Hrvatsku će na jednom od najvažnijih sigurnosnih skupova godine, uz Milanovića, predstavljati i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Foto: REUTERS
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Domaćin summita je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će u Ankari ugostiti čelnike sve 32 države članice Saveza. Uz šefove država i vlada, na skupu će sudjelovati gotovo stotinu ministara, brojni visoki diplomati i predstavnici međunarodnih organizacija.
Domaćin summita je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji će u Ankari ugostiti čelnike sve 32 države članice Saveza. Uz šefove država i vlada, na skupu će sudjelovati gotovo stotinu ministara, brojni visoki diplomati i predstavnici međunarodnih organizacija.
Foto: REUTERS
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Prema programu koji je objavio Ured predsjednika, Milanović će u utorak u 20 sati sudjelovati na svečanoj večeri za šefove država i vlada članica NATO-a, koju u predsjedničkoj palači Beştepe priređuju predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan.
Prema programu koji je objavio Ured predsjednika, Milanović će u utorak u 20 sati sudjelovati na svečanoj večeri za šefove država i vlada članica NATO-a, koju u predsjedničkoj palači Beştepe priređuju predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan i njegova supruga Emine Erdoğan.
Foto: REUTERS
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Glavni dio summita održat će se u srijedu. Za 10.45 sati predviđena je službena ceremonija dobrodošlice, dok sastanak Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada počinje u 11.15 sati.
Glavni dio summita održat će se u srijedu. Za 10.45 sati predviđena je službena ceremonija dobrodošlice, dok sastanak Sjevernoatlantskog vijeća na razini šefova država i vlada počinje u 11.15 sati.
Foto: REUTERS
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Na ovogodišnjem summitu očekuju se rasprave o aktualnoj situaciji u Ukrajini, ali i o nedavnim sigurnosnim događajima na južnom krilu NATO-a. S obzirom na sve složenije sigurnosne izazove, skup u Ankari smatra se jednim od ključnih sastanaka Saveza u posljednje vrijeme.
Na ovogodišnjem summitu očekuju se rasprave o aktualnoj situaciji u Ukrajini, ali i o nedavnim sigurnosnim događajima na južnom krilu NATO-a. S obzirom na sve složenije sigurnosne izazove, skup u Ankari smatra se jednim od ključnih sastanaka Saveza u posljednje vrijeme.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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U Ankaru je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
U Ankaru je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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