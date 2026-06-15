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OPTUŽENI ZA ZLOČIN IZ MRŽNJE

Prvo bezrazložno vrijeđali Egipćanina u trgovini zatim ga pratili automobilom, srušili s bicikla, izudarali letvom...

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
15.06.2026.
u 08:54

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 23-godišnjaku produlji mjera opreza kojom mu je naložena da se redovito javlja u nadležnu policijsku postaju

Za pokušaj nanošenja teške ozlijede iz mržnje optužni su 23-godišnjak i 26-godišnjak, a optužnicu je protiv njih podigao ODO Čakovec. Tereti ih se da su 28. veljače 2026., u trgovini u jednom mjestu na području Međimurske županije, najprije bezrazložno verbalno napali 36-godišnjeg egipatskog državljanina. Unosili su mu se u lice te su ga provocirali zbog njegove nacionalne pripadnosti.

- Negdje ćemo te sačekati i ispljuskati - prijetili su mu. Nakon što je Egipćanin izašao iz trgovine, dvojac se tereti da ga je automobilom presreo na cesti. Tužiteljstvo navodi da su uslijed netrpeljivosti prema njemu zbog njegovog nacionalnog podrijetla, 23-godišnjak i 26-godišnjak izašli iz automobila nakon čega su Egipćanina srušili s bicikla. Potom su ga naizmjence udarali drvenom letvom po glavi i tijelu. Lakše su ga ozlijedili, a smo stjecajem okolnosti, kaže tužiteljstvo, nije došlo do težih ozljeda.

Tužiteljstvo u optužnici traži da se 23-godišnjaku produlji mjera opreza kojom mu je naložena da se redovito javlja u nadležnu policijsku postaju

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Ključne riječi
strani radnici Egipćanin Međimurje

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Prije početka radova u sklopu pripremnih radova trebala su biti uklonjena stabla, a tužiteljstvo tvrdi da su 46-godišnjak kao direktor i odgovorna osoba tvrtke te 45-godišnjak kao stvarni voditelj poslovanja tvrtke bili dužni i obavezni osigurati da se radovi na gradilištu provode tako da to ne utječe na sigurnost radnika.

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