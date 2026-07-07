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VATROGASCI NA TERENU

FOTO Buknuo požar kod Metkovića: Gori kilometar trstike, u pomoć stigao kanader

Foto: MZ Gabela Polje
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Autori: Baldo Marunčić/Hina, Lucija Vujnović/Hina
07.07.2026.
u 12:47

"Zasad ne prijeti kućama. Podigao sam i kanader koji radi kako bi ga 'smekšao'. Mi ćemo ući gdje bude moguće, ali je područje u tom pogledu problematično“, rekao je Simović.

Požar trstike u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića, koji je buknuo u ponedjeljak navečer, gase metkovski vatrogasci uz pomoć jednog kanadera, a kuće zasad nisu ugrožene, potvrdio je u utorak Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Simović je istaknuo da je područje nepristupačno pa vatrogasci s vozilima nadziru požarište. „Požarna fronta duga je sigurno kilometar. Kuće su blizu pa nadziremo ako negdje priđe da ga zaustavimo. Zasad ne prijeti kućama. Podigao sam i kanader koji radi kako bi ga 'smekšao'. Mi ćemo ući gdje bude moguće, ali je područje u tom pogledu problematično“, rekao je Simović.

 Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili namjerno izazvani, nego su, prema rezultatima očevida, planuli zbog efekta leće odnosno kontakta grana bora s dalekovodom, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave splitsko- dalmatinske. Policija je dovršila prikupljanje činjenica i informacija te druge radnje radi utvrđivanja uzroka požara  4. srpnja na Hvaru i 5. srpnja na području Vinišća.

Na području Hvara stručnjaci protupožarne zaštite utvrdili su da je požar izbio zbog efekta leće, pri čemu je djelovanje Sunčeve svjetlosti izazvalo samozapaljenje materijala. U središtu požara pronađen je otpad, među kojim i veća količina stakla i boca. Očevidom na području Vinišća utvrđeno je da je požar planuo nakon kontakta grana bora s dalekovodom, što je izazvalo iskrenje i zapaljenje raslinja. 

Ključne riječi
Vatrogasci Metković požar

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