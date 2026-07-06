VIDEO Vučić uz glazbu promovirao 'srpsko more': 'Idući put ću ga preplivati'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić vikend je iskoristio za obilazak gradilišta EXPO-a 2027., a potom se opustio na jednom splavu uz Savu, odakle je na društvenim mrežama podijelio video koji je brzo privukao pozornost. Na snimci, uz glazbenu podlogu, Vučić pokazuje bogatu ponudu ribljih specijaliteta i hvali ljepotu Save, koju je nazvao 'srpskim morem'. U opisu objave poručio je kako se nada da će prilikom sljedećeg dolaska ponovno zaplivati preko rijeke, kao što je to nekada činio. 'Sljedeći put kada dođem na splav, obećavam, preplivat ću Savu kao nekada. Za sada, ostaje muka - kečiga ili riblji paprikaš', napisao je.

Tijekom videa ispričao je da je prije dolaska na splav obišao radove na EXPO-u zajedno s ministrom te dodao kako su nakon toga svratili kod prijatelja koji im je pripremio riblji ručak. Najviše pažnje privukao je trenutak u kojem razgledava jela na stolu i razmišlja što odabrati. 'Ovo je kečiga i sad, Bog zna što da odlučim. Ovo su neki drugi jeli, ne ja. Kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige', rekao je.

Na kraju se ponovno osvrnuo na organizaciju svjetske izložbe EXPO 2027., istaknuvši kako se na projektu intenzivno radi. 'Uvjeren sam da ćemo sve završiti i da ćemo stići na vrijeme i pobijediti, da Srbija bude najbolji mogući domaćin najveće svjetske priredbe 2027. godine', poručio je Vučić.