Gdje je nestao Barron Trump? Najmlađi sin predsjednika opet preskočio Trumpovo slavlje

Najmlađi sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, Barron Trump, nije sudjelovao na očevim svečanostima povodom Dana neovisnosti 4. srpnja, piše The Daily Beast. Dvadesetogodišnji Barron nije viđen na velikom događanju Great American State Fair u Washingtonu, koje je organizirala Trumpova administracija u sklopu obilježavanja 250. obljetnice SAD-a. Manifestaciju su obilježili problemi s vremenom, evakuacija zbog snažnog nevremena, a Trumpov govor održan je tek nakon 23 sata i trajao je oko 40 minuta, zbog čega je vatromet počeo iza ponoći.

Na proslavi se nije pojavila ni Trumpova kći Ivanka Trump sa suprugom Jaredom Kushnerom i njihovo troje djece. Njih su dvoje dan ranije viđeni na poznatoj "White Party" zabavi milijardera Michaela Rubina u Hamptonsima, gdje su se družili s brojnim poznatim osobama.

Barron nije viđen ni na lipanjskom događanju kojim je obilježen početak projekta Freedom 250. Posljednji put pojavio se u javnosti na Trumpovu rođendanskom događaju povezanom s UFC-om na južnom travnjaku Bijele kuće, a prije toga viđen je u veljači na govoru o stanju nacije. Bijela kuća nije odgovorila na upit The Daily Beasta o njegovu izostanku.

Za razliku od Barrona i Ivanke, ostala Trumpova djeca pojavila su se na događanjima. Donald Trump Jr., Eric Trump i Tiffany Trump sudjelovali su na različite načine u programu održanom u Washingtonu. Pojavila se i Trumpova bivša supruga Marla Maples, Tiffanyjina majka.

Barron Trump posljednjih godina uglavnom izbjegava javnost. Za razliku od mnogih članova svoje obitelji, nema javne profile na društvenim mrežama, a tijekom prve godine studija na New York Universityju navodno se držao podalje od kamera i političke pozornice. Mediji navode da sada studira na kampusu sveučilišta u Washingtonu, no o njegovu privatnom životu poznato je vrlo malo. Njegova majka Melania Trump ranije je govorila da sinu i dalje treba velika roditeljska podrška.

Barron je jedino dijete koje Melania Trump ima s Donaldom Trumpom, a tijekom očeva drugog predsjedničkog mandata našao se i pod povećalom javnosti zbog navodne povezanosti s pojedincima iz tzv. "manosphere" krugova na internetu, zajednica koje promoviraju tradicionalne stavove o muškoj ulozi, ali su često kritizirane zbog omalovažavanja žena.