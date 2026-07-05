Kolike su cijene hrane i pića na Wimbledonu: Za bocu šampanjca i preko 100 eura

U tijeku je najprestižniji teniski turnir na svijetu - Wimbledon. Osim što nije jednostavno niti jeftino doći do ulaznica za mečeve, posjetitelji će morati izdvojiti i dosta novca za osvježenje u vidu hrane i pića jednom kada uđu u turnirski dio s terenima
U tijeku je najprestižniji teniski turnir na svijetu - Wimbledon. Osim što nije jednostavno niti jeftino doći do ulaznica za mečeve, posjetitelji će morati izdvojiti i dosta novca za osvježenje u vidu hrane i pića jednom kada uđu u turnirski dio s terenima
Foto: Danijel Lijović
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Ove godine porast cijena najviše se osjeti kod pića.
Ove godine porast cijena najviše se osjeti kod pića.
Foto: Danijel Lijović
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Poznata kombinacija slastice, jagode s vrhnjem, doživjela je drugo uzastopno poskupljenje nakon više od desetljeća stabilne cijene. Prošlogodišnjoj cijeni od 2,70 funti dodano je još 15 penija, pa sada porcija stoji 2,85 funti (oko 3,35 eura).
Poznata kombinacija slastice, jagode s vrhnjem, doživjela je drugo uzastopno poskupljenje nakon više od desetljeća stabilne cijene. Prošlogodišnjoj cijeni od 2,70 funti dodano je još 15 penija, pa sada porcija stoji 2,85 funti (oko 3,35 eura).
Foto: Danijel Lijović
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Iako se ovo povećanje može činiti skromnim, ono ima simboličku težinu, označavajući kraj jedne ere neposkupljivanja. Ovdje je velikim panelom prikazano koliko paze na uzgoj jagoda za Wimbledon
Iako se ovo povećanje može činiti skromnim, ono ima simboličku težinu, označavajući kraj jedne ere neposkupljivanja. Ovdje je velikim panelom prikazano koliko paze na uzgoj jagoda za Wimbledon
Foto: Danijel Lijović
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Za sladoled treba izdvojiti 4,75 funti odnosno oko 5,5 eura
Za sladoled treba izdvojiti 4,75 funti odnosno oko 5,5 eura
Foto: Danijel Lijović
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Odmah u blizini Centralnog terena nalazi se restoran za posjetitelje Cafe Pergola koji ima prostranu terasu vrlo blizu i 'vanjskih terena' bez zadanih sjedala za posjetitelje na kojima se također igraju službeni mečevi
Odmah u blizini Centralnog terena nalazi se restoran za posjetitelje Cafe Pergola koji ima prostranu terasu vrlo blizu i 'vanjskih terena' bez zadanih sjedala za posjetitelje na kojima se također igraju službeni mečevi
Foto: Danijel Lijović
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Cafe Pergola je stvarno lijepo uređen, kao što je i cijeli Wimbledon takav. A i cijene prate luskuznu razinu...
Cafe Pergola je stvarno lijepo uređen, kao što je i cijeli Wimbledon takav. A i cijene prate luskuznu razinu...
Foto: Danijel Lijović
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Tu se može naručiti od jeftinijih sendviča po cijeni od 4,75 funti do glavnih jela za 20 i više funti
Tu se može naručiti od jeftinijih sendviča po cijeni od 4,75 funti do glavnih jela za 20 i više funti
Foto: Danijel Lijović
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Porasle su i cijene piva. Cijena je prešla granicu od 10 eura, odnosno sada su cijene piva na Wimbledonu malo iznad 8 funti. Standardni lager Stella Artois, koji se toči diljem kompleksa, košta 8,85 funti. Ove godine ponuda je obogaćena limitiranim izdanjem piva s okusom jagoda i vrhnja, koje ima nešto niži postotak alkohola (3,4 posto), ali višu cijenu od 9,30 funti po krigli.
Porasle su i cijene piva. Cijena je prešla granicu od 10 eura, odnosno sada su cijene piva na Wimbledonu malo iznad 8 funti. Standardni lager Stella Artois, koji se toči diljem kompleksa, košta 8,85 funti. Ove godine ponuda je obogaćena limitiranim izdanjem piva s okusom jagoda i vrhnja, koje ima nešto niži postotak alkohola (3,4 posto), ali višu cijenu od 9,30 funti po krigli.
Foto: Danijel Lijović
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U ponudi su i druge vrste piva, poput Camden Eazy IPA i Camden Pale, čija je cijena 8,90 funti, koliko stoji i popularni cider Kopparberg. Bezalkoholna verzija Stelle Artois nešto je jeftinija i košta 8,30 funti, dok je pivo bez glutena u boci dostupno za 7,90 funti
U ponudi su i druge vrste piva, poput Camden Eazy IPA i Camden Pale, čija je cijena 8,90 funti, koliko stoji i popularni cider Kopparberg. Bezalkoholna verzija Stelle Artois nešto je jeftinija i košta 8,30 funti, dok je pivo bez glutena u boci dostupno za 7,90 funti
Foto: Danijel Lijović
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Kava Lavazza je oko 4 eura, za croassaint treba izdbojiti zeru manje, a za čaj zeru više od kave
Kava Lavazza je oko 4 eura, za croassaint treba izdbojiti zeru manje, a za čaj zeru više od kave
Foto: Danijel Lijović
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Ipak, i uz te visoke cijene redovito se čeka u redu za mjesto u tom Cafe Pergola, a riječ je o jednom od povoljnijih restorana na Wimbledonu
Ipak, i uz te visoke cijene redovito se čeka u redu za mjesto u tom Cafe Pergola, a riječ je o jednom od povoljnijih restorana na Wimbledonu
Foto: Danijel Lijović
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Za glavna jela treba izdvojiti po otprilike 25 eura
Za glavna jela treba izdvojiti po otprilike 25 eura
Foto: Danijel Lijović
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Za one koji traže bezalkoholno osvježenje, Coca-Cola Zero košta 2,90 funti, a Oasis Summer Fruits 4,45 funti. Ljubitelji gin-tonika za svoj će omiljeni napitak morati izdvojiti 10,75 funti.
Za one koji traže bezalkoholno osvježenje, Coca-Cola Zero košta 2,90 funti, a Oasis Summer Fruits 4,45 funti. Ljubitelji gin-tonika za svoj će omiljeni napitak morati izdvojiti 10,75 funti.
Foto: Danijel Lijović
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Za konkretnije sendviče u pecivu treba izdvojiti i po više od 17 funti, odnosno oko 20 eura
Za konkretnije sendviče u pecivu treba izdvojiti i po više od 17 funti, odnosno oko 20 eura
Foto: Danijel Lijović
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Ovdje popularni ljetni koktel Pimm's doživio je veći skok u cijeni. Cijena čaše, koja se poslužuje s višekratnom čašom kao suvenirom, porasla je s prošlogodišnjih 12,25 na čak 13,45 funti (gotovo 16 eura).
Ovdje popularni ljetni koktel Pimm's doživio je veći skok u cijeni. Cijena čaše, koja se poslužuje s višekratnom čašom kao suvenirom, porasla je s prošlogodišnjih 12,25 na čak 13,45 funti (gotovo 16 eura).
Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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U segmentu luksuznih pića, cijene dostižu astronomske razine. Boca šampanjca može vas stajati i više od 100 funti. Primjerice, boca Lansons Le White u Walled Garden baru prodaje se za vrtoglavih 110,20 funti.
U segmentu luksuznih pića, cijene dostižu astronomske razine. Boca šampanjca može vas stajati i više od 100 funti. Primjerice, boca Lansons Le White u Walled Garden baru prodaje se za vrtoglavih 110,20 funti.
Foto: Danijel Lijović
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Nešto "povoljnije" opcije su Lansons Le Black Creation Brut za 98 funti i Le Rose Creation Brut za 102 funte. Za one koji ne žele potrošiti cijelo bogatstvo, postoje i manje boce. Pola boce stoji između 53,55 i 57,95 funti, dok se najmanje pakiranje od 20 centilitara može kupiti za 27,90, odnosno 31,35 funti.
Nešto "povoljnije" opcije su Lansons Le Black Creation Brut za 98 funti i Le Rose Creation Brut za 102 funte. Za one koji ne žele potrošiti cijelo bogatstvo, postoje i manje boce. Pola boce stoji između 53,55 i 57,95 funti, dok se najmanje pakiranje od 20 centilitara može kupiti za 27,90, odnosno 31,35 funti.
Foto: Danijel Lijović
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Jasno, kada toliko platite za bocu šampanjca želite je ponijeti i na tribine i uživati dok gledate meč. Što mnogi i čine...
Jasno, kada toliko platite za bocu šampanjca želite je ponijeti i na tribine i uživati dok gledate meč. Što mnogi i čine...
Foto: Danijel Lijović
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Tako da nije rijetko da čujete suca meča kako upozorava gledatelje da ne otvaraju boce šampanjca dok se igrači spremaju servirati. Naime, doista se često može čuti glasno otvaranja boca tijekom mečeva. To je Wimbledon...
Tako da nije rijetko da čujete suca meča kako upozorava gledatelje da ne otvaraju boce šampanjca dok se igrači spremaju servirati. Naime, doista se često može čuti glasno otvaranja boca tijekom mečeva. To je Wimbledon...
Foto: Danijel Lijović
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Ponuda vina je također raznolika, ali ne i jeftina. Limenka vina Uncommon od 187 mililitara košta nešto više od 10 funti, dok se najjeftinija čaša vina Tempranillo od 125 mililitara, može pronaći za 7,20 funti.
Ponuda vina je također raznolika, ali ne i jeftina. Limenka vina Uncommon od 187 mililitara košta nešto više od 10 funti, dok se najjeftinija čaša vina Tempranillo od 125 mililitara, može pronaći za 7,20 funti.
Foto: Danijel Lijović
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Kao pozitivan primjer ističe se inicijativa s vodom. Posjetitelji mogu kupiti višekratnu bocu vode Evian za pet funti, što im omogućuje neograničeno i besplatno punjenje na brojnim postajama diljem kompleksa.
Kao pozitivan primjer ističe se inicijativa s vodom. Posjetitelji mogu kupiti višekratnu bocu vode Evian za pet funti, što im omogućuje neograničeno i besplatno punjenje na brojnim postajama diljem kompleksa.
Foto: Danijel Lijović
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Ovo je hvalevrijedan potez organizatora koji, uz visoke cijene svega ostalog, nudi barem jednu održivu i povoljnu opciju za hidraciju tijekom dugog i često vrućeg dana na teniskim terenima.
Ovo je hvalevrijedan potez organizatora koji, uz visoke cijene svega ostalog, nudi barem jednu održivu i povoljnu opciju za hidraciju tijekom dugog i često vrućeg dana na teniskim terenima.
Foto: Danijel Lijović
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Ima tu i štandova sa hranom gdje se ponekad čeka manje u redu. Na ovome se nude kobasice u sendviču
Ima tu i štandova sa hranom gdje se ponekad čeka manje u redu. Na ovome se nude kobasice u sendviču
Foto: Danijel Lijović
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Kobasice se nude po cijeni od 8,70 funti, što je malo više od 10 eura. U ponudi su i veganska i mesna opcija, po istim cijenama
Kobasice se nude po cijeni od 8,70 funti, što je malo više od 10 eura. U ponudi su i veganska i mesna opcija, po istim cijenama
Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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I na tom štandu su iste cijene za vodu i pivo
I na tom štandu su iste cijene za vodu i pivo
Foto: Danijel Lijović
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Preko puta tog štanda s kobasicama je cijeli food court s hranom i pićem, uključujući i posebne štandove za koktel Pimm's
Preko puta tog štanda s kobasicama je cijeli food court s hranom i pićem, uključujući i posebne štandove za koktel Pimm's
Foto: Danijel Lijović
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Ovdje se nudi i cijeli niz unaprijed pripremljenih sendviča, kao da birate u dućanu
Ovdje se nudi i cijeli niz unaprijed pripremljenih sendviča, kao da birate u dućanu
Foto: Danijel Lijović
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Zapakirani sendvič za 6,50 funti
Zapakirani sendvič za 6,50 funti
Foto: Danijel Lijović
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Najjeftiniji sendviči idu po cijeni malo ispod 5 funti
Najjeftiniji sendviči idu po cijeni malo ispod 5 funti
Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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U blizini je i 'čajanka' Tea Lawn Larder gdje se osim čaja mogu kupiti i sendviči i piće
U blizini je i 'čajanka' Tea Lawn Larder gdje se osim čaja mogu kupiti i sendviči i piće
Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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Foto: Danijel Lijović
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