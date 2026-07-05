Kolike su cijene hrane i pića na Wimbledonu: Za bocu šampanjca i preko 100 eura
U tijeku je najprestižniji teniski turnir na svijetu - Wimbledon. Osim što nije jednostavno niti jeftino doći do ulaznica za mečeve, posjetitelji će morati izdvojiti i dosta novca za osvježenje u vidu hrane i pića jednom kada uđu u turnirski dio s terenima
Poznata kombinacija slastice, jagode s vrhnjem, doživjela je drugo uzastopno poskupljenje nakon više od desetljeća stabilne cijene. Prošlogodišnjoj cijeni od 2,70 funti dodano je još 15 penija, pa sada porcija stoji 2,85 funti (oko 3,35 eura).
Odmah u blizini Centralnog terena nalazi se restoran za posjetitelje Cafe Pergola koji ima prostranu terasu vrlo blizu i 'vanjskih terena' bez zadanih sjedala za posjetitelje na kojima se također igraju službeni mečevi
Porasle su i cijene piva. Cijena je prešla granicu od 10 eura, odnosno sada su cijene piva na Wimbledonu malo iznad 8 funti. Standardni lager Stella Artois, koji se toči diljem kompleksa, košta 8,85 funti. Ove godine ponuda je obogaćena limitiranim izdanjem piva s okusom jagoda i vrhnja, koje ima nešto niži postotak alkohola (3,4 posto), ali višu cijenu od 9,30 funti po krigli.
U ponudi su i druge vrste piva, poput Camden Eazy IPA i Camden Pale, čija je cijena 8,90 funti, koliko stoji i popularni cider Kopparberg. Bezalkoholna verzija Stelle Artois nešto je jeftinija i košta 8,30 funti, dok je pivo bez glutena u boci dostupno za 7,90 funti
Ovdje popularni ljetni koktel Pimm's doživio je veći skok u cijeni. Cijena čaše, koja se poslužuje s višekratnom čašom kao suvenirom, porasla je s prošlogodišnjih 12,25 na čak 13,45 funti (gotovo 16 eura).
U segmentu luksuznih pića, cijene dostižu astronomske razine. Boca šampanjca može vas stajati i više od 100 funti. Primjerice, boca Lansons Le White u Walled Garden baru prodaje se za vrtoglavih 110,20 funti.
Nešto "povoljnije" opcije su Lansons Le Black Creation Brut za 98 funti i Le Rose Creation Brut za 102 funte. Za one koji ne žele potrošiti cijelo bogatstvo, postoje i manje boce. Pola boce stoji između 53,55 i 57,95 funti, dok se najmanje pakiranje od 20 centilitara može kupiti za 27,90, odnosno 31,35 funti.
Tako da nije rijetko da čujete suca meča kako upozorava gledatelje da ne otvaraju boce šampanjca dok se igrači spremaju servirati. Naime, doista se često može čuti glasno otvaranja boca tijekom mečeva. To je Wimbledon...
Ponuda vina je također raznolika, ali ne i jeftina. Limenka vina Uncommon od 187 mililitara košta nešto više od 10 funti, dok se najjeftinija čaša vina Tempranillo od 125 mililitara, može pronaći za 7,20 funti.
Kao pozitivan primjer ističe se inicijativa s vodom. Posjetitelji mogu kupiti višekratnu bocu vode Evian za pet funti, što im omogućuje neograničeno i besplatno punjenje na brojnim postajama diljem kompleksa.