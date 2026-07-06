Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKO SLAVLJE

VIDEO Buduća norveška kraljica upala u svlačionicu, polugoli Haaland je zagrlio pred svima

Foto: X screenshot
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
06.07.2026.
u 16:00

Nakon povijesne pobjede nad Brazilom koja je Norvešku odvela u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, slavlje u svlačionici dobilo je kraljevski pečat

Norveška slavi nakon što je Erling Braut Haaland s dva pogotka srušio moćni Brazil rezultatom 2:1 i tako uveo svoju reprezentaciju među osam najboljih na svijetu. Euforiju s tribina stadiona u New Jerseyju izravno u svlačionicu prenijeli su i najviši članovi kraljevske obitelji, princeza Ingrid Alexandra i njezin mlađi brat, princ Sverre Magnus. Došli su osobno čestitati igračima na povijesnom uspjehu u trenucima slavlja koje je ujedinilo cijelu zemlju.

Trenutak koji je obišao svijet i postao viralan dogodio se kada je buduća kraljica prišla najvećoj zvijezdi momčadi. Haaland, bez majice i ozarenog lica nakon iscrpljujuće utakmice, srdačno je zagrlio princezu, a ona mu je uzvratila jednakom mjerom. Situacija je bila potpuno opuštena, a ni princezi ni nogometašu nije smetala činjenica da je bio samo u hlačicama. Izmijenili su nekoliko riječi, a njihovi osmijesi govorili su više od svega o ponosu zbog velikog trijumfa.

FOTO Nakon turneje po Italiji, Marko Kutlić nastupio u Zagrebu: Pogledajte djelić atmosfere
1/23

Prisutnost Ingrid Alexandre (22) na utakmicama Svjetskog prvenstva u Americi za norveške reprezentativce ima posebnu težinu. Naime, ona je sljedeća u redu za norveško prijestolje, odmah iza svog oca, prijestolonasljednika Haakona. Inače, njezin dolazak bio je zamjena u zadnji tren, jer je otac otkazao put kako bi bio uz suprugu, princezu Mette-Marit, koja se oporavlja od transplantacije pluća. Mediji su je već prozvali sretnom amajlijom jer je prisustvovala i pobjedi protiv Senegala. San o svjetskom Haalanda i vikinge se nastavlja u Miamiju, gdje Norvežane čeka četvrtfinale protiv Engleske.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
1/79
Laura iz 'Gospodina Savršenog' privedena nakon što je porazbijala kafić u Dubrovniku
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Ingrid Alexandra princeza Erling Braut Haaland Norveška svjetsko prvenstvo showbiz

Komentara 6

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
16:24 06.07.2026.

Kada je Kolinda to napravila onda su se "veliki" Hrvatski mediji natjecali u pljuvačini i šovinizmu. Ali kada to naprave drugi onda je to progresivno onda je to revolucija onda je to svjetski.

Avatar oluja 45
oluja 45
16:22 06.07.2026.

Kako javlja tanjug i kolinda je probala u svlacionicu ali je zaustavljen pred kapiju...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

EXIT to Montenegro
U ULCINJU

Exit to Montenegro krenuo snažno - Više od 50.000 posjetitelja prošlo Velikom plažom!

Nakon dvije snažne festivalske noći, tijekom kojih su Veliku plažu obilježili nastupi Monolinka, Jamieja Jonesa, Stephana Bodzina, Konstantina Sibolda, Fione Kraft, Space Motiona, Deer Jade i brojnih drugih izvođača, završna večer dosegnula je vrhunac prvog poglavlja EXIT to Montenegro u Ulcinju. Bila je to noć u kojoj se energija nije gradila samo kroz glazbeni program, već kroz cijeli prostor

LJETOVANJE

Pjevačica koja je imala brojne hitove u 90-ima stigla u Hrvatsku na odmor, odmah joj se javila Mia Dimšić

Pod jednostavnim, ali dojmljivim naslovom "Hrvatske noći", Jewel je objavila seriju od dvanaest fotografija koje stvaraju sanjivu i pomalo misterioznu atmosferu ljetovanja na Jadranu. Na prvoj fotografiji pozira sa sinom Kaseom ispred raskošne kamene crkve noću, dok ostale slike prikazuju prizore koji su mnogima poznati: zalazak sunca s broda, narančasti mjesec koji se presijava na mirnoj morskoj površini te igre sjena u uskim kamenim ulicama

2
UŽIVA NA ODMORU

Tko je prezgodna glumica iz 'Baywatcha' koja je posjetila Hrvatsku? Pomolila se u crkvi i fotografirala se sa svećenikom

Brooks Nader je razgledavala povijesnu jezgru grada, a dodatnu pozornost privukli su i kadrovi luksuznog prijevoznog sredstva kojim je stigla u Hrvatsku. Naime, Nader je u Dubrovnik doputovala jahtom, a na društvenim mrežama pokazala je i unutrašnjost plovila te pogled na more uz jutarnje buđenje. Kasnije je objavila još fotografija na kojima je pokazala da se došla pomoliti u crkvu, a fotografirala se i sa svećenikom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!