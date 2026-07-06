VIDEO Buduća norveška kraljica upala u svlačionicu, polugoli Haaland je zagrlio pred svima

Norveška slavi nakon što je Erling Braut Haaland s dva pogotka srušio moćni Brazil rezultatom 2:1 i tako uveo svoju reprezentaciju među osam najboljih na svijetu. Euforiju s tribina stadiona u New Jerseyju izravno u svlačionicu prenijeli su i najviši članovi kraljevske obitelji, princeza Ingrid Alexandra i njezin mlađi brat, princ Sverre Magnus. Došli su osobno čestitati igračima na povijesnom uspjehu u trenucima slavlja koje je ujedinilo cijelu zemlju.

Trenutak koji je obišao svijet i postao viralan dogodio se kada je buduća kraljica prišla najvećoj zvijezdi momčadi. Haaland, bez majice i ozarenog lica nakon iscrpljujuće utakmice, srdačno je zagrlio princezu, a ona mu je uzvratila jednakom mjerom. Situacija je bila potpuno opuštena, a ni princezi ni nogometašu nije smetala činjenica da je bio samo u hlačicama. Izmijenili su nekoliko riječi, a njihovi osmijesi govorili su više od svega o ponosu zbog velikog trijumfa.

🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t — Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 5, 2026

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Prisutnost Ingrid Alexandre (22) na utakmicama Svjetskog prvenstva u Americi za norveške reprezentativce ima posebnu težinu. Naime, ona je sljedeća u redu za norveško prijestolje, odmah iza svog oca, prijestolonasljednika Haakona. Inače, njezin dolazak bio je zamjena u zadnji tren, jer je otac otkazao put kako bi bio uz suprugu, princezu Mette-Marit, koja se oporavlja od transplantacije pluća. Mediji su je već prozvali sretnom amajlijom jer je prisustvovala i pobjedi protiv Senegala. San o svjetskom Haalanda i vikinge se nastavlja u Miamiju, gdje Norvežane čeka četvrtfinale protiv Engleske.

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*dijelom uz pomoć AI