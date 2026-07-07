Belgijanci se žestoko narugali Trumpu i Fifi nakon što su razbili SAD: Imali su samo dvije riječi

Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Seattleu SAD s 4-1 (2-1). Dvostruki strijelac za Belgiju bio je Charles De Ketelaere (9, 33), a treći i četvrti gol postigli su Hans Vanaken (57) i Romelu Lukaku (90+3), dok je za Amerikance zabio Malik Tillman (31).

Utakmicu je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice šesnaestine finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi. Belgija će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske, koja je s 1-0 svladala Portugal.

Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka službeni profili belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavili su fotografiju Romelua Lukakua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4:1. Uz fotografiju su napisali samo dvije riječi, ali bile su i više nego dovoljne:

'Overturn this.' Ili u prijevodu: 'Poništite ovo'

Bila je to jasna poruka upućena Fifi, Infantinu, Trumpu i američkoj administraciji nakon velike kontroverze koja je obilježila najavu utakmice.