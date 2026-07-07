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Belgijanci se žestoko narugali Trumpu i Fifi nakon što su razbili SAD: Imali su samo dvije riječi

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 06:51

Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka službeni profili belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavili su fotografiju Romelua Lukakua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4:1. Uz fotografiju su napisali samo dvije riječi, ali bile su i više nego dovoljne

Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Seattleu SAD s 4-1 (2-1).  Dvostruki strijelac za Belgiju bio je Charles De Ketelaere (9, 33), a treći i četvrti gol postigli su Hans Vanaken (57) i Romelu Lukaku (90+3), dok je za Amerikance zabio  Malik Tillman (31). 

Utakmicu je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice šesnaestine finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi.  Belgija će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske, koja je s 1-0 svladala Portugal. 

Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka službeni profili belgijske reprezentacije na društvenim mrežama objavili su fotografiju Romelua Lukakua kako utišava domaće navijače nakon pogotka za 4:1. Uz fotografiju su napisali samo dvije riječi, ali bile su i više nego dovoljne:

'Overturn this.' Ili u prijevodu: 'Poništite ovo'

Bila je to jasna poruka upućena Fifi, Infantinu, Trumpu i američkoj administraciji nakon velike kontroverze koja je obilježila najavu utakmice.

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Ključne riječi
Donald Trump SP 2026. Sjedinjene Američke Države Belgija

Komentara 2

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ID
Ivo_didin
07:03 07.07.2026.

Hvala Belgiji! Uljepšali su mi jutro, iako nogomet nakon ovog ogavnog čina nikada više neće biti što je bio!

CO
coska
06:56 07.07.2026.

Yeees!!

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