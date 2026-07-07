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UPUCAO DVOJICU MUŠKARACA

Uhićen napadač iz Čakovca, sam je došao u Policijsku upravu. Doznajemo tko je posredovao u njegovoj predaji

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Večernji.hr
Autori: Ivica Beti, Večernji.hr
07.07.2026.
u 11:12

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava međimurska pravodobno će obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama", poručili su iz policije.

Policija je u ponedjeljak u prijepodnevnim satima uhitila 42-godišnjeg Danijela T., za kojeg se sumnjiči da je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca u dobi od 23 i 28 godina. Prema dostupnim informacijama, obojica su izvan životne opasnosti, a stanje teže ozlijeđenog je stabilno.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, osumnjičeni je prije pucnjave navodno prijetio okupljenima, a ispaljenim hicima ugrozio je i najmanje jednu ženu koja se nalazila u blizini. Neslužbeno se doznaje da 42-godišnjak od ranije ima kaznenu evidenciju u Hrvatskoj i inozemstvu. Teretilo ga se za prijevare, dok je u Bosni i Hercegovini nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nezakonitog posjedovanja oružja i eksploziva te proizvodnje i preprodaje marihuane.

Kako doznajemo, Danijel T. sam se predao policiji i u dogovoreno vrijeme došao u Policijsku upravu međimursku u Čakovcu. Krim policija je bila u kontaktu s osobama iz krim miljea koje ga poznaju, i koje su posredovale u njegovoj predaji. Jedno je vrijeme tijekom bijega bio u inozemstvu, navodno u Sloveniji, no u policiji službeno potvrđuju samo informaciju da je bio "u inozemstvu" Boravište je imao prijavljeno na području Varaždinske županije, a u Čakovcu je unajmio stan. Sve vodi prema tome da je motiv sukoba vezan uz drogu, doznajemo.

Iz Policijske uprave međimurske potvrđeno je da je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja. "Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava međimurska pravodobno će obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama", poručili su iz policije.

Foto: PU međimurska

Komentara 4

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PO
potepuh
11:00 07.07.2026.

Oba klana su trebali biti onkraj brave u ručnom kamenolomu pa do sukoba i pucnjave nebi ni došlo.

GR
Grundl
10:48 07.07.2026.

Sisački romeo sukobio se sa smeđimurcima

FT
f.t.zrinski
11:18 07.07.2026.

Zanimljivo je primjetiti kako hrvatski mediji ,bolje reći mediji u Hrvatskoj,kad zlo učini netko iz ,recimo,Doboja ili Tuzle pišu čovjek,osoba iz BiH,a ako zlo učini netko iz Širokog onda je u hr.medijima zlo učinio Hercegovac?!!

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