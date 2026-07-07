Uhićen napadač iz Čakovca, sam je došao u Policijsku upravu. Doznajemo tko je posredovao u njegovoj predaji

Policija je u ponedjeljak u prijepodnevnim satima uhitila 42-godišnjeg Danijela T., za kojeg se sumnjiči da je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca u dobi od 23 i 28 godina. Prema dostupnim informacijama, obojica su izvan životne opasnosti, a stanje teže ozlijeđenog je stabilno.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, osumnjičeni je prije pucnjave navodno prijetio okupljenima, a ispaljenim hicima ugrozio je i najmanje jednu ženu koja se nalazila u blizini. Neslužbeno se doznaje da 42-godišnjak od ranije ima kaznenu evidenciju u Hrvatskoj i inozemstvu. Teretilo ga se za prijevare, dok je u Bosni i Hercegovini nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nezakonitog posjedovanja oružja i eksploziva te proizvodnje i preprodaje marihuane.

Kako doznajemo, Danijel T. sam se predao policiji i u dogovoreno vrijeme došao u Policijsku upravu međimursku u Čakovcu. Krim policija je bila u kontaktu s osobama iz krim miljea koje ga poznaju, i koje su posredovale u njegovoj predaji. Jedno je vrijeme tijekom bijega bio u inozemstvu, navodno u Sloveniji, no u policiji službeno potvrđuju samo informaciju da je bio "u inozemstvu" Boravište je imao prijavljeno na području Varaždinske županije, a u Čakovcu je unajmio stan. Sve vodi prema tome da je motiv sukoba vezan uz drogu, doznajemo.

Iz Policijske uprave međimurske potvrđeno je da je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja. "Po dovršetku kriminalističkog istraživanja Policijska uprava međimurska pravodobno će obavijestiti javnost o utvrđenim činjenicama", poručili su iz policije.