FOTO Pogledajte ovu modernu kuću: Ima grijani bazen, a ni more nije daleko

Moderna dvojna kuća s bazenom prodaje se u blizini Poreča, samo 1 kilometar od mora. Izgrađena 2023. godine, nekretnina je dizajnirana u suvremenom arhitektonskom stilu s čistim linijama i jasnom raspodjelom na tri etaže, navodi Remington u oglasu. 
Moderna dvojna kuća s bazenom prodaje se u blizini Poreča, samo 1 kilometar od mora. Izgrađena 2023. godine, nekretnina je dizajnirana u suvremenom arhitektonskom stilu s čistim linijama i jasnom raspodjelom na tri etaže, navodi Remington u oglasu. 
Foto: Remington
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Prizemlje sadrži otvoreni dnevni prostor od 45 m² koji spaja dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu. Veliki stakleni otvori povezuju unutrašnjost s vanjskom terasom i bazenom. Ta razina, također, uključuje tehničku sobu i spremište.
Prizemlje sadrži otvoreni dnevni prostor od 45 m² koji spaja dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu. Veliki stakleni otvori povezuju unutrašnjost s vanjskom terasom i bazenom. Ta razina, također, uključuje tehničku sobu i spremište.
Foto: Remington
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Prvi kat tvori udobnu privatnu zonu s tri spavaće sobe. Dvije spavaće sobe imaju površinu od 15 m², a jedna spavaća soba 13 m². Svaka spavaća soba ima vlastitu kupaonicu i direktan pristup terasi.
Prvi kat tvori udobnu privatnu zonu s tri spavaće sobe. Dvije spavaće sobe imaju površinu od 15 m², a jedna spavaća soba 13 m². Svaka spavaća soba ima vlastitu kupaonicu i direktan pristup terasi.
Foto: Remington
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Cijeli treći kat uređen je kao prostrani studio od otprilike 45 m², zamišljen kao samostalniji dnevni boravak. Uključuje spavaći dio, potpuno opremljenu kuhinju, garderobu i mali uredski prostor, s pristupom privatnoj terasi od 14 m².
Cijeli treći kat uređen je kao prostrani studio od otprilike 45 m², zamišljen kao samostalniji dnevni boravak. Uključuje spavaći dio, potpuno opremljenu kuhinju, garderobu i mali uredski prostor, s pristupom privatnoj terasi od 14 m².
Foto: Remington
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Vanjski dio je organiziran oko grijanog bazena, dok je uređeni vrt osvijetljen i opremljen automatskim sustavom navodnjavanja. Kuća je potpuno namještena i opremljena novim uređajima, a većina unutarnjeg i vanjskog namještaja izrađena je po mjeri.
Vanjski dio je organiziran oko grijanog bazena, dok je uređeni vrt osvijetljen i opremljen automatskim sustavom navodnjavanja. Kuća je potpuno namještena i opremljena novim uređajima, a većina unutarnjeg i vanjskog namještaja izrađena je po mjeri.
Foto: Remington
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Nekretnina nikada nije iznajmljena i ima važeću kategorizaciju od 5 zvjezdica, što je čini pogodnom i za privatnu upotrebu i kao potencijalnu investiciju za najam.
Nekretnina nikada nije iznajmljena i ima važeću kategorizaciju od 5 zvjezdica, što je čini pogodnom i za privatnu upotrebu i kao potencijalnu investiciju za najam.
Foto: Remington
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Ukupna izgrađena površina je 258 m2, uključujući 207 m2 stambenog prostora, 37 m2 natkrivene terase i 14 m2 nenatkrivene terase. Cijena ove nekretnine je 969.000 eura. 
Ukupna izgrađena površina je 258 m2, uključujući 207 m2 stambenog prostora, 37 m2 natkrivene terase i 14 m2 nenatkrivene terase. Cijena ove nekretnine je 969.000 eura. 
Foto: Remington
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