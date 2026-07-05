FOTO Pogledajte ovu modernu kuću: Ima grijani bazen, a ni more nije daleko
Moderna dvojna kuća s bazenom prodaje se u blizini Poreča, samo 1 kilometar od mora. Izgrađena 2023. godine, nekretnina je dizajnirana u suvremenom arhitektonskom stilu s čistim linijama i jasnom raspodjelom na tri etaže, navodi Remington u oglasu.
Prizemlje sadrži otvoreni dnevni prostor od 45 m² koji spaja dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu. Veliki stakleni otvori povezuju unutrašnjost s vanjskom terasom i bazenom. Ta razina, također, uključuje tehničku sobu i spremište.
Cijeli treći kat uređen je kao prostrani studio od otprilike 45 m², zamišljen kao samostalniji dnevni boravak. Uključuje spavaći dio, potpuno opremljenu kuhinju, garderobu i mali uredski prostor, s pristupom privatnoj terasi od 14 m².
Vanjski dio je organiziran oko grijanog bazena, dok je uređeni vrt osvijetljen i opremljen automatskim sustavom navodnjavanja. Kuća je potpuno namještena i opremljena novim uređajima, a većina unutarnjeg i vanjskog namještaja izrađena je po mjeri.