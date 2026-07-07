FOTO Na prodaju vila iz snova: Ima grijani bazen, saunu i vlastitu solarnu elektranu. Znamo i cijenu
Na tržištu nekretnina pojavila se moderna vila smještena u mirnom dijelu Kvarnera, nedaleko od Crikvenice i otoka Krka. Ova luksuzna nekretnina, izgrađena 2019. godine, prodaje se za 600.000 eura, a budućim vlasnicima nudi spoj suvremenog dizajna, privatnosti i energetske učinkovitosti, javljaju iz agencije za nekretninge Remington.
Vila se nalazi na parceli površine 572 četvorna metra, dok neto stambena površina iznosi 301 četvorni metar. Raspoređena je na tri etaže, a osmišljena je tako da pruži maksimalnu udobnost za obiteljski život ili turistički najam. U kući se nalaze četiri prostrane spavaće sobe, četiri kupaonice te dva dodatna toaleta.
Središnji dio doma čine otvoreni dnevni boravak, blagovaonica i potpuno opremljena kuhinja, a velike staklene stijene povezuju interijer s prostranom terasom od 50 četvornih metara i vanjskim prostorom za druženje.
Jedna od najvećih posebnosti ove nekretnine je grijani unutarnji bazen površine 56 četvornih metara, smješten u ostakljenom dijelu kuće, što omogućuje kupanje tijekom cijele godine bez obzira na vremenske uvjete. Uz bazen, budućim vlasnicima na raspolaganju su sauna, teretana, vinski podrum, vanjska kuhinja s blagovaonicom i roštiljem, dok je cijela okućnica ograđena kako bi osigurala potpunu privatnost.
Posebna pažnja posvećena je energetskoj učinkovitosti. Vila ima energetski certifikat A, opremljena je sustavom dizalice topline, klimatizacijom u svim prostorijama te solarnom elektranom snage 17 kW, uz mogućnost predaje viška proizvedene električne energije u mrežu.
Nekretnina raspolaže s tri vanjska parkirna mjesta, potpuno je namještena i odmah useljiva. Smještena u mirnom prirodnom okruženju s pogledom na zelenilo i okolna brda, vila se nalazi na svega petnaestak minuta vožnje od Crikvenice i otoka Krka, što je čini atraktivnom kako za stalni boravak, tako i za luksuzni turistički najam.