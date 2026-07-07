FOTO Na prodaju vila iz snova: Ima grijani bazen, saunu i vlastitu solarnu elektranu. Znamo i cijenu

Na tržištu nekretnina pojavila se moderna vila smještena u mirnom dijelu Kvarnera, nedaleko od Crikvenice i otoka Krka. Ova luksuzna nekretnina, izgrađena 2019. godine, prodaje se za 600.000 eura, a budućim vlasnicima nudi spoj suvremenog dizajna, privatnosti i energetske učinkovitosti, javljaju iz agencije za nekretninge Remington.
Na tržištu nekretnina pojavila se moderna vila smještena u mirnom dijelu Kvarnera, nedaleko od Crikvenice i otoka Krka. Ova luksuzna nekretnina, izgrađena 2019. godine, prodaje se za 600.000 eura, a budućim vlasnicima nudi spoj suvremenog dizajna, privatnosti i energetske učinkovitosti, javljaju iz agencije za nekretninge Remington.
Foto: Remington Real Estate
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Vila se nalazi na parceli površine 572 četvorna metra, dok neto stambena površina iznosi 301 četvorni metar. Raspoređena je na tri etaže, a osmišljena je tako da pruži maksimalnu udobnost za obiteljski život ili turistički najam. U kući se nalaze četiri prostrane spavaće sobe, četiri kupaonice te dva dodatna toaleta.
Vila se nalazi na parceli površine 572 četvorna metra, dok neto stambena površina iznosi 301 četvorni metar. Raspoređena je na tri etaže, a osmišljena je tako da pruži maksimalnu udobnost za obiteljski život ili turistički najam. U kući se nalaze četiri prostrane spavaće sobe, četiri kupaonice te dva dodatna toaleta.
Foto: Remington Real Estate
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Središnji dio doma čine otvoreni dnevni boravak, blagovaonica i potpuno opremljena kuhinja, a velike staklene stijene povezuju interijer s prostranom terasom od 50 četvornih metara i vanjskim prostorom za druženje.
Središnji dio doma čine otvoreni dnevni boravak, blagovaonica i potpuno opremljena kuhinja, a velike staklene stijene povezuju interijer s prostranom terasom od 50 četvornih metara i vanjskim prostorom za druženje.
Foto: Remington Real Estate
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Jedna od najvećih posebnosti ove nekretnine je grijani unutarnji bazen površine 56 četvornih metara, smješten u ostakljenom dijelu kuće, što omogućuje kupanje tijekom cijele godine bez obzira na vremenske uvjete. Uz bazen, budućim vlasnicima na raspolaganju su sauna, teretana, vinski podrum, vanjska kuhinja s blagovaonicom i roštiljem, dok je cijela okućnica ograđena kako bi osigurala potpunu privatnost.
Jedna od najvećih posebnosti ove nekretnine je grijani unutarnji bazen površine 56 četvornih metara, smješten u ostakljenom dijelu kuće, što omogućuje kupanje tijekom cijele godine bez obzira na vremenske uvjete. Uz bazen, budućim vlasnicima na raspolaganju su sauna, teretana, vinski podrum, vanjska kuhinja s blagovaonicom i roštiljem, dok je cijela okućnica ograđena kako bi osigurala potpunu privatnost.
Foto: Remington Real Estate
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Posebna pažnja posvećena je energetskoj učinkovitosti. Vila ima energetski certifikat A, opremljena je sustavom dizalice topline, klimatizacijom u svim prostorijama te solarnom elektranom snage 17 kW, uz mogućnost predaje viška proizvedene električne energije u mrežu.
Posebna pažnja posvećena je energetskoj učinkovitosti. Vila ima energetski certifikat A, opremljena je sustavom dizalice topline, klimatizacijom u svim prostorijama te solarnom elektranom snage 17 kW, uz mogućnost predaje viška proizvedene električne energije u mrežu.
Foto: Remington Real Estate
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Nekretnina raspolaže s tri vanjska parkirna mjesta, potpuno je namještena i odmah useljiva. Smještena u mirnom prirodnom okruženju s pogledom na zelenilo i okolna brda, vila se nalazi na svega petnaestak minuta vožnje od Crikvenice i otoka Krka, što je čini atraktivnom kako za stalni boravak, tako i za luksuzni turistički najam.
Nekretnina raspolaže s tri vanjska parkirna mjesta, potpuno je namještena i odmah useljiva. Smještena u mirnom prirodnom okruženju s pogledom na zelenilo i okolna brda, vila se nalazi na svega petnaestak minuta vožnje od Crikvenice i otoka Krka, što je čini atraktivnom kako za stalni boravak, tako i za luksuzni turistički najam.
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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