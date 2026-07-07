Trump stiže na ključni NATO summit, Milanović najavio otpor: 'Zemlja polako nestaje'

Šefovi država i vlada 32 zemlje saveznice okupljaju se u Ankari na još jednom NATO-summitu na kojemu se pokušava osigurati opstanak vojnog saveza koji američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme učestalo naziva "tigrom od papira". Iz hrvatske unutarnje političke perspektive, to je još jedan NATO-summit oko kojega je bilo minimalne, skoro pa nikakve koordinacije između predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministara obrane i vanjskih poslova, Ivana Anušića i Gordana Grlića-Radmana, koji su dio hrvatske delegacije. Uz predsjednika je u delegaciji, naravno, i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Tihomir Kundid, koji na ovaj NATO-summit, pak, dolazi kao čovjek u kojega Vlada i MORH, prema javnim izjavama, više nemaju povjerenja nakon prošlotjednih tenzija oko neslanja hrvatskih vojnika na francuski vojni mimohod 14. srpnja u Parizu.