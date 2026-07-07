Šefovi država i vlada 32 zemlje saveznice okupljaju se u Ankari na još jednom NATO-summitu na kojemu se pokušava osigurati opstanak vojnog saveza koji američki predsjednik Donald Trump u posljednje vrijeme učestalo naziva "tigrom od papira". Iz hrvatske unutarnje političke perspektive, to je još jedan NATO-summit oko kojega je bilo minimalne, skoro pa nikakve koordinacije između predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministara obrane i vanjskih poslova, Ivana Anušića i Gordana Grlića-Radmana, koji su dio hrvatske delegacije. Uz predsjednika je u delegaciji, naravno, i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general pukovnik Tihomir Kundid, koji na ovaj NATO-summit, pak, dolazi kao čovjek u kojega Vlada i MORH, prema javnim izjavama, više nemaju povjerenja nakon prošlotjednih tenzija oko neslanja hrvatskih vojnika na francuski vojni mimohod 14. srpnja u Parizu.
Trump stiže na ključni NATO summit, Milanović najavio otpor: 'Zemlja polako nestaje'
U nacrtu deklaracije summita kaže se da saveznici u 2026. pružaju 70 milijardi eura vrijednu pomoć Ukrajini u vojnoj opremi i obuci te da žele i u 2027. ostati na visini tog iznosa
Komentara 8
Gledaj ovih rusoljuba i mentalne gimnastike. 30 posto stanovnistva u Hrvatskoj su mentalni bolesnici. A izgleda tako je i manje vise na cjelom Zapadu. Kaze covjek pravo pobjednika u 2 svjetskom da udari po porzenima. Halo Poljaci i Rumuni nisuisu bili na strani nacista. I evo gledaj komentar ce mu ostat a meni svaki dan pobrisu vise od pola komentara.
Mi Hrvati tribamo gledat svoga posla jer oko nas je puno neprijatelja.Jos tribamo Ruse, navaliti na sebe.Jos nam pomogli u Domovinskom ratu sve što je bilo potrebno........Jedan plus za Zokija ,sto nas udaljava od rata.....Sto se tice Rusa, naša iluzijaija bila je da ih možemo dobit ratom ili dočepati se njihovi resursa......Pokazalo se da su nas u tehnologiji što se tiče oružja daleko ispred nas.
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Al nikako rusoljubima do mozga ne dopire do Rusi cine zlo u Europi. Bacaju nekakve parole nacisti, zapadni sotonisti. 30 posto stanovnistva Hrvatske je prosetalo od zdrave pameti.