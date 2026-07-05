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Ovdje možete spavati u dvije države istovremeno, a u restoranu vrijede stroga pravila

hotel
Roland Zumbuehl/Wikimedia
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.07.2026.
u 11:05

Gosti mogu rezervirati sobe u kojima granica prolazi točno kroz krevet, a u kupaonici se također može 'prelaziti' iz jedne zemlje u drugu

Na granici između Francuske i Švicarske nalazi se jedan od najneobičnijih hotela na svijetu, Hotel Arbez Franco-Suisse (poznat i kao L’Arbézie). Smješten u malom planinskom selu La Cure u Jurskim planinama, ovaj obiteljski hotel doslovno je presječen državnom granicom. Polovica zgrade nalazi se u Francuskoj, a druga polovica u Švicarskoj, a granica prolazi kroz restoran i nekoliko soba. Sve je počelo 1862. godine sporazumom između Francuske i Švicarske (Treaty of Dappes), kada su dvije zemlje dogovorile malu razmjenu teritorija kako bi Francuska dobila potpunu kontrolu nad strateškom cestom. Zbog odredbe da postojeće zgrade ostanu netaknute, na tom je mjestu kasnije otvoren hotel.

Gosti mogu rezervirati sobe, u kojima granica prolazi točno kroz krevet, glava im je u Švicarskoj, a noge u Francuskoj. U kupaonici se također može “prelaziti” iz jedne zemlje u drugu. Hotel ima dva telefonska broja, utičnice oba standarda, a gosti mogu plaćati i eurima i švicarskim francima. U restoranu vrijede stroga pravila, švicarski sir ne smije prijeći na francusku stranu, a određene francuske kobasice ne smiju na švicarsku.

Hotel ima bogatu i zanimljivu povijest. Tijekom Drugog svjetskog rata Nijemci su okupirali francuski dio, ali nisu mogli ući na kat jer su se stepenice dijelom nalazile na švicarskom teritoriju. Vlasnici su tako spasili brojne izbjeglice i savezničke pilote. Vlasnik Max Arbez proglašen je Pravednikom među narodima. Godine 1962. u hotelu su se održavali tajni pregovori o neovisnosti Alžira od Francuske.

Danas hotelom upravlja Alexandre Peyron, čiji je to obiteljski posao već generacijama, piše CNN
Ključne riječi
Francuska Švicarska državna granica hotel

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