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POSEBNA SITUACIJA U KALIFORNIJI

Grad je više od 100 godina odbijao uvesti kućne brojeve, ali sada to mijenja. Otkriven i razlog

Carmel-by-the-Sea
Foto: Google Maps/Screenshot
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Autor
Dora Taslak
05.07.2026.
u 20:00

Odluka je donesena nakon višegodišnjeg istraživanja, javnih rasprava i žustre debate

Carmel-by-the-Sea, gradić u Kaliforniji, poznat je po dugogodišnjem odbijanju uvođenja kućnih brojeva, no sada će se sve promijeniti. Promjena će okončati tradiciju koja traje još od osnutka grada 1916. godine. Naime, grad će tijekom srpnja dobiti svoj prvi standardizirani sustav kućnih adresa. 

Do sada su, umjesto da koriste klasične kućne brojeve, stanovnici opisivali lokacije prema najbližim križanjima ulica. No, novi sustav trebao bi omogućiti hitnim službama da brže pronađu kuće te olakšati snalaženje stanovnicima i posjetiteljima, navodi New York Post.

Odluka je donesena nakon višegodišnjeg istraživanja, javnih rasprava i žustre debate o tome treba li grada odustati od jedne od svojih najprepoznatljivijih tradicija. Na kraju su praktičnost i sigurnost prevagnule.

"Želim vam zahvaliti jer se na ovo žalim već 25 godina. Mislim da je za ovu odluku bila potrebna hrabrost jer mnogi prije vas nisu shvaćali koliko je to važno za sigurnost“, rekla je dugogodišnja stanovnica Donna Jett obraćajući se Gradskom vijeću. No, nekima je promjena isprva teže pala. "Kad sam prvi put čula za kućne brojeve, nije mi se svidjelo. Ne volim promjene i pomislila sam: 'Zato više ne živim u New Yorku ili Los Angelesu.' Ovdje sam upravo zato što je ovo zajednica koja odolijeva vremenu i ne mijenja se“, navela je umjetnica Alyson.
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Ključne riječi
kućni broj Kalifornija Carmel-by-the-Sea

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