Vučićevi specijalci uhitili Putinove agente, planirali su krvavi napad u Njemačkoj

Njemački list Bild tvrdi da su specijalne postrojbe na granici Srbije i Mađarske zaustavile dvojicu muškaraca koje opisuje kao takozvane "wegwerfagenten" – doslovno "agente za jednokratnu upotrebu". Riječ je, prema pisanju lista, o ljudima koje ruske službe unajmljuju za sitan novac kako bi izvodili sabotaže i pripremali napade, bez dubljeg uvida u širu operaciju za koju rade.

Prema navodima Bilda, cilj dvojice muškaraca navodno je bio pogon vezan uz njemačku obrambenu industriju, konkretno tvrtka koja ima ulogu u opskrbi Ukrajine naoružanjem u njezinoj obrani od ruske agresije. List navodi da su kod uhićenih pronašli i opasnu eksplozivnu napravu, no koji je točno objekt bio meta, za sada je nejasno i njemačke sigurnosne službe navodno i dalje intenzivno rade na rasvjetljavanju cijelog slučaja. Bild ističe da se na njemačkom tlu nalazi više proizvodnih pogona namijenjenih izradi oružanih sustava za Ukrajinu, što bi objašnjavalo zašto se sumnja usmjerila upravo u tom smjeru.

List tvrdi da je do racije srbijanske policije početkom lipnja došlo zahvaljujući informacijama savezničkih obavještajnih službi, ali i njemačkih tijela. Savezni ured za zaštitu ustava (BfV) o uhićenju je, prema pisanju Bilda, obavijestio njemačke sigurnosne partnere prošle srijede, a cijeli slučaj i dalje se tretira kao strogo povjerljiv. Iz pokrajinskih ministarstava unutarnjih poslova, navodi list, poručuju da je riječ o "još nezavršenom obavještajnom postupku".

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt tijekom predstavljanja godišnjeg izvješća o zaštiti ustava za 2025. godinu potvrdio je, prema Bildu, da su njemačke službe otkrile pripreme za napad eksplozivnom napravom čiji je cilj trebala biti Njemačka. Prema njegovim riječima, atentat je spriječen tako što su vlasti pravovremeno identificirale osobe uključene u pripreme napada.

U samom izvješću ministar je, kako prenosi list, poručio da je Njemačka redovito meta hibridnih napada Rusije te da ruska država želi destabilizirati njemačko društvo i potkopati podršku koju zemlja pruža Ukrajini. Bild dodaje da bi ovaj slučaj mogao predstavljati prvi konkretan uspjeh novoosnovanog Zajedničkog centra za obranu od hibridnih prijetnji (GAZ Hybrid), koji je u Berlinu svečano otvoren sredinom lipnja, a čija je zadaća prepoznavanje i suzbijanje špijunaže, sabotaža, dezinformacija i drugih oblika hibridnog djelovanja.

List podsjeća da se slučajevi takozvanih ruskih "agenata za jednokratnu upotrebu" u Njemačkoj u posljednje vrijeme gomilaju. Krajem travnja Savezno državno odvjetništvo u Berlinu naložilo je uhićenje kazahstanskog državljanina osumnjičenog za špijunažu u korist ruske službe, kojemu se stavlja na teret da je prosljeđivao podatke o njemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini i mogućim metama sabotaže.

U ožujku ove godine u Stuttgartu je započelo suđenje trojici Ukrajinaca iz okupiranog Mariupolja, koje tužiteljstvo tereti da su za ruske obavještajce izviđali transportne rute kojima su trebale biti poslane paketne bombe. U listopadu prošle godine minhenski je sud njemačkog državljanina osudio na šest godina zatvora zbog dugotrajnog prikupljanja podataka o potencijalnim metama napada za rusku obavještajnu službu. Za njemačke sigurnosne stručnjake, zaključuje Bild, ovaj najnoviji slučaj samo je još jedan dokaz da je Putinov "rat iz sjene" odavno stigao do Njemačke, uz upozorenje da je pitanje vremena kada bi mogao uslijediti novi pokušaj napada.