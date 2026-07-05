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VIRALNI HIT

Otac nakon rođendana poslao poruku na WhatsApp: 'Potrošio sam malo više. To je 1,83 eura po djetetu'

Pao je WhatsApp, korisnici ne mogu slati poruke
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.07.2026.
u 15:10

Užarile se mreže nakon proslave dječjeg rođendana: 'Dragi roditelji, to je 1,83 eura po glavi...' Poruka u WhatsApp grupi roditelja napravila pomutnju: 'Potrošio sam 1,83 eura po djetetu za rođendan...'

Ono što je trebalo biti vesela dječja rođendanska proslava pretvorilo se u pravu dramu u roditeljskoj WhatsApp grupi. Jedan otac odlučio je od ostalih roditelja naplatiti troškove poklon-vrećica koje su djeca dobila na zabavi – točno 1,83 eura po djetetu. Priča je postala viralna nakon što ju je jedna majka podijelila na nizozemskoj platformi za roditelje Mamaplaats.

Nakon zabave, otac je u grupni chat poslao poruku: "Dragi roditelji, za današnje poklone pažnje potrošio sam malo više nego što sam planirao. To iznosi 1,83 eura po djetetu".  Uz poruku je poslao i link za plaćanje. Majka koja je objavila priču priznala je da je u prvi tren pomislila da je riječ o šali. Kada su roditelji shvatili da je otac ozbiljan, u chatu je nastao pravi kaos. Neki su bili šokirani i bijesni, dok su drugi smatrali da je iznos smiješan i da se oko toga ne isplati svađati.Da bi opravdao svoju ideju, otac je poslao i detaljan popis troškova. Na popisu su se našli pištolj na vodu, naljepnice grožđice, poklon-vrećice. Svi roditelji čija su djeca dobila vrećicu trebali su podijeliti trošak jer su, po njegovom mišljenju, svi imali koristi, prenosi Heute.

Nakon što su se reakcije samo pojačavale, a više roditelja ga je osobno kontaktiralo, otac je povukao poruku. Sljedećeg jutra poslao je novu poruku. "Primijetio sam da ne odobravaju svi moj prijedlog. Nema problema", napisao je i odustao od naplate.

Djeca, naravno, nisu ništa znala o drami. Za roditelje će ovaj rođendan, međutim, ostati upamćen po neobičnom računu od 1,83 eura. Priča je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, od osmijeha do zaprepaštenja. Mnogi roditelji slažu se da je organizacija dječjih rođendana već dovoljno stresna i bez slanja računa gostima.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso
Ključne riječi
naplata dječji rođendan

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