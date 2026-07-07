Hrvatski novinar završio na naslovnicama zbog onog što je rekao Trumpu i Bijeloj kući

Komentatori diljem svijeta nisu štedjeli Amerikance nakon ispadanja od Belgije, piše poznati Daily Mail uz navođenje nekoliko primjera, među kojima je i onaj iz Hrvatske, HRT-ovog komentatora Stjepana Baloga.

- Belgija je pobijedila, ali pričekajmo... možda nas sutra ujutro, kad se probudimo, dočeka poziv iz Bijele kuće - rekao je dugogodišnji sportski novinar.

Komentator turske televizije nakon posljednjeg zvižduka našalio se na jednak način: 'SAD je ispao sa Svjetskog prvenstva... osim ako ne dođe do promjene u zadnji čas.'

Trump se neuspješno b ranio da nije znao što je crveni karton. Priznao je da je zatražio provjeru od Fife-e nakon što je saznao da Balogun neće moći igrati.

- Nisam znao što to znači. Onda sam čuo da ne može igrati sljedeću utakmicu. Rekao sam: 'Čovječe, to je velika stvar.' Da se to dogodilo nekom drugom igraču, bilo bi nepravedno. Ali kad vam uzmu najboljeg igrača i kažu da ne može igrati, to je vrlo nepravedno. Ne možete to raditi. Razgovarao sam s Giannijem. Dobar sam u ovim stvarima, to nije bio prekršaj - rekao je Trump i osramotio se.