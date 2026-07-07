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SVIJET IH ISMIJAVA

Hrvatski novinar završio na naslovnicama zbog onog što je rekao Trumpu i Bijeloj kući

Event marking the launch of "Trump Accounts" at the White House in Washington
Evan Vucci/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.07.2026.
u 11:16

Komentatori diljem svijeta nisu štedjeli Amerikance nakon ispadanja od Belgije, piše poznati Daily Mail uz navođenje nekoliko primjera, među kojima je i onaj iz Hrvatske, HRT-ovog komentatora Stjepana Baloga

Komentatori diljem svijeta nisu štedjeli Amerikance nakon ispadanja od Belgije, piše poznati Daily Mail uz navođenje nekoliko primjera, među kojima je i onaj iz Hrvatske, HRT-ovog komentatora Stjepana Baloga.

- Belgija je pobijedila, ali pričekajmo... možda nas sutra ujutro, kad se probudimo, dočeka poziv iz Bijele kuće - rekao je dugogodišnji sportski novinar. 

Komentator turske televizije nakon posljednjeg zvižduka našalio se na jednak način: 'SAD je ispao sa Svjetskog prvenstva... osim ako ne dođe do promjene u zadnji čas.'

Trump se neuspješno b ranio da nije znao što je crveni karton. Priznao je da je zatražio provjeru od Fife-e nakon što je saznao da Balogun neće moći igrati.

- Nisam znao što to znači. Onda sam čuo da ne može igrati sljedeću utakmicu. Rekao sam: 'Čovječe, to je velika stvar.' Da se to dogodilo nekom drugom igraču, bilo bi nepravedno. Ali kad vam uzmu najboljeg igrača i kažu da ne može igrati, to je vrlo nepravedno. Ne možete to raditi. Razgovarao sam s Giannijem. Dobar sam u ovim stvarima, to nije bio prekršaj - rekao je Trump i osramotio se. 

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Ključne riječi
SP 2026. Donald Trump Stjepan Balog

Komentara 2

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VI
vital
11:39 07.07.2026.

Trump je takva sramota za USA da se to ne da riječima opisati

VI
Vivian
11:34 07.07.2026.

Na terenu je Belgija pobijedila USA, ali ako Trump nazove Infantina rezultat se jos uvijek moze promijeniti.

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